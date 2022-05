Coronavirus, in Italia oggi 44.489 nuovi casi e 148 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 44.489 i nuovi positivi al coronavirus in base al bollettino diramato il 17 maggio (un incremento del 225,5% rispetto a ieri 16 maggio e del 159,3 rispetto a martedì 10 maggio), con 335.217 tamponi effettuati e un tasso di positività del 13,3% (ieri 13,04%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 148; erano stati 102 ieri e 158 martedì 10 maggio. Sono 337 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, con 39 ingressi del giorno; numeri inferiori sia rispetto a ieri (353, con 24 ingressi nelle 24 ore) sia rispetto a una settimana fa (363, 27). Nei reparti ordinari sono degenti 7.465 pazienti; anche questo in calo sia su ieri (7.631) sia sul 10 maggio (8.735). Le persone in isolamento domiciliare sono 959.599 (ieri 974.384) e il totale degli attualmente positivi è di 967.401 (ieri 982.368). Nelle 24 ore, sono state dimesse/sono guarite 59.720 persone. Il numero totale dei contagi dall’inizio della pandemia è di 17.116.550.

Nelle regioni

Oggi la regione italiana con il maggior numero di nuovi contagiati è la Lombardia (6.963), seguita da Campania (5.291), Lazio (4.111), Veneto (3.965), Puglia (3.355) e Sicilia (3.281). Solo la Valle d’Aosta ha meno di 100 nuovi contagiati: 81.

In Campania 5.291 nuovi casi e 8 decessi

Sono 5.291 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’unità di crisi della Regione Campania. Dei nuovi positivi, 4.939 sono da antigenico, 352 da molecolare. Sono 30.617 i tamponi processati in totale, di cui 24.999 antigenici, 5.618 molecolari. Sono 8 i decessi di cui 7 nelle ultime 48 ore e 1 in precedenza, ma registrato ieri. Sono 35 i posti letto di terapia intensiva occupati (585 il totale dei disponibili); 562 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili).



In Toscana 2.625 nuovi casi e 6 decessi

In Toscana sono 1.133.738 i casi di positività al coronavirus, 2.625 in più rispetto a ieri (410 confermati con tampone molecolare e 2.215 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.086.237 (95,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.426 tamponi molecolari e 15.916 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,3% è risultato positivo. Sono invece 3.735 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 70,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 37.488, -1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 435 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 2 uomini e 4 donne con un’età media di 84,8 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 6 persone decedute sono: 3 a Firenze, 3 a Pisa. L’età media dei 2.625 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (16% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 24% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più).

730 nuovi casi e 6 decessi in Friuli Venezia Giulia

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 730 positività al Covid da 8.386 tamponi (8,70%), di cui 132 da 4.353 tamponi molecolari (3,03%) e 598 da 4.033 tamponi antigenici (14,82%). Nello specifico, 325 casi sono stati registrati a Udine, 89 a Gorizia, 154 a Trieste e 148 a Pordenone; a questi si sommano 14 casi da fuori regione. Nelle ultime 24 ore sono stati 6 i decessi, 3 a Udine, 2 a Trieste e 1 a Pordenone. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2, 149 negli altri reparti. I dati sono stati forniti dalla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione. Da inizio pandemia in Fvg sono state registrate 374.303 positività, mentre i decessi sono stati 5.073. L’incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti), infine, è pari a 347,9.