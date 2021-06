Coronavirus in Italia, oggi 753 casi e 56 vittime, scende a 0,39% il tasso di positività

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

In Puglia 68 positivi e l’incidenza risale a 1,2%

Oggi venerdì 25 giugno in Puglia sono stati registrati 68 casi su 5.382 test per l’infezione da Covid-19, con il tasso di positività che risale all’1,2% dopo alcuni giorni al di sotto di 1. I nuovi positivi sono 18 in provincia di Taranto, 14 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Foggia, 4 nella provincia Bat, 2 residenti fuori regione, 2 casi di residenza non nota. Sono stati registrati 22 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 nella provincia Bat, 1 in provincia di Lecce e 18 in provincia di Taranto ma quest’ultimo dato, precisa il Dipartimento Salute della Regione Puglia, «non è relativo alle ultime 24 ore e non è indicativo di alcun picco di mortalità, ma è risultante da una verifica e un aggiornamento dei casi su periodo più esteso». Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.645.845 test e sono 4.501 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.147 e sono 242.011 i pazienti guariti.

In Piemonte 35 casi e 101 guariti, nessun decesso

Sono 35 i nuovi casi in Piemonte di persone risultate positive al Covid-19, pari allo 0,2% dei 21.904 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 15 (42,9%). Registrati anche 101 guariti e nessun decesso. Scendono sotto quota mille le persone in isolamento domiciliare (990) e continuano a calare i ricoverati: sono 16 in terapia intensiva (-1), 195 negli altri reparti (-7). Gli attualmente positivi sono 1.201. Dall’inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 366.809 positivi, 11.694 decessi e 353.914 guariti.

RT PER REGIONE Loading...

In Basilicata solo nove positivi su 621 tamponi

In Basilicata ieri sono stati processati 621 tamponi molecolari: solo nove sono risultati positivi al covid-19 e di questi otto appartengono a persone residenti in regione. E nelle ultime 24 ore sono state registrate le guarigioni di 47 lucani. Lo ha reso noto la task force regionale, evidenziando che il numero dei attualmente positivi è sceso da 886 a 847. Sempre nelle ultime 24 ore, in Basilicata, non è stato segnalato alcun decesso per Covid-19: il totale delle vittime lucane è quindi fermo a 567. Le persone con il Covid ricoverate negli ospedali lucani sono 25 (due in meno di ieri), nessuna delle quali in terapia intensiva. Inoltre, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della Giunta lucana, ieri «sono state effettuate 4.145 vaccinazioni», mentre «ad oggi sono 280.595 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (50,7 per cento) e 152.979 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (27,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 433.574 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane)».

In Friuli Venezia Giulia 20 casi, nessun decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.535 test sono state riscontrate 20 positività al Covid 19, pari allo 0,36%. Nel dettaglio, dall’analisi di 4.264 tamponi molecolari sono stati rilevati 19 nuovi contagi (di cui tre migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività dello 0,45%; da 1.271 test rapidi antigenici un caso (0,08). Nella giornata odierna non si registrano decessi. Continuano a non esserci più persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 13 (+3). Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.787, con la seguente suddivisione territoriale: 812 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 292 a Gorizia. I totalmente guariti sono 102.834, i clinicamente guariti 30, mentre quelli in isolamento ammontano a 222. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.886 persone («questo totale - spiega la Regione - è stato ridotto di un caso rispetto al dato di ieri in quanto un tampone antigenico non è stato poi confermato al molecolare») con la seguente suddivisione territoriale: 21.096 a Trieste, 50.324 a Udine, 21.042 a Pordenone, 13.041 a Gorizia e 1.383 da fuori regione. Infine, non si registrano positività tra il personale del Sistema sanitario regionale né tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani.

Vaccino, le dosi giornaliere somministrate in Italia Loading...

Nelle Marche 13 positivi in un giorno

Sono 13 i positivi al covid rilevati nell’ultima giornata nelle Marche tra 817 nuove diagnosi, con un rapporto positivi/testati dell’1,6%: tre nella provincia di Macerata, altri 3 in quella di Pesaro Urbino, 3 nella provincia di Fermo, 3 nella provincia di Ascoli Piceno, 1 nella provincia di Ancona e zero fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche «nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.864 tamponi: 817 nel percorso nuove diagnosi (di cui 235 screening con percorso antigenico) e 1.047 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,6%)». I 13 nuovi casi comprendono soggetti sintomatici (4), contatti in setting domestico (3), contatti stretti di casi positivi (3), contatti in setting lavorativo (1), zero contatti in ambiente di vita/socialità, contatti in setting assistenziale, contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione, screening percorso sanitario, i caso di contatti con provenienza extra-regione e 1 caso in fase di approfondimento epidemiologico. Sui 235 test antigenici del Percorso Screening sono stati rilevati 2 soggetti positivi (da sottoporre al tampone molecolare) con un rapporto positivi/testati 1%.