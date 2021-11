Covid, in Italia altri 8.544 nuovi casi e 53 decessi, tasso di positività all’1,58%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi, 13 novembre , sono stati rilevati 8.544 nuovi contagi da coronavirus , rilevati attraverso 540.371 tamponi. Il tasso di positività è dell’1,58% (ieri era 1,71%). Le vittime oggi sono state 53 (ieri erano 68). Nei grafici sotto, e nella pagina di Lab24, tutti i dati aggiornati.

Il report quotidiano diffuso dal ministero della Salute e della Protezione civile alle 17 circa di oggi, sabato 13 novembre, conta dunque 53 vittime, 15 in meno rispetto alle 68 registrate ieri. Il totale delle vittime rilevate dall’inizio dell’emergenza Covid ha raggiunto così quota 132.739.

Per quanto riguarda invece il quadro relativo ai soggetti presi in carico dal sistema sanitario abbiamo:- totale dei ricoverati per Covid nei reparti di terapia intensiva pari a 453 unità (+8 rispetto a ieri, quando erano in totale 445);

- soggetti ricoverati con sintomi del Coronavirus nei reparti ordinari sono 3.597 (+72, erano 3.525 nella precedente rilevazione);

- persone in isolamento domiciliare sono 111.062 (+4.373, erano 106.689 ieri);

- persone attualmente positive sono 115.112 unità (ieri 110.659);

- totale dei soggetti dimessi/guariti da febbraio 2020 a oggi è pari a 4.604.645 (ieri 4.600.612);

- casi totali di contagio rilevati dall’inizio della pandemia sono a 4.852.496 (ieri 4.843.957).



In Toscana 3 decessi, più ricoverati anche in terapia intensiva



Sono 3 i decessi registrati il 13 novembre in Toscana: 1 uomo e 2 donne con un’età media di 84,7 anni. In totale sono 7.328 i deceduti in Toscana a causa del Covid. I casi complessivi di positività al coronavirus sono 294.204.

L’età media dei 431 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa (26% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 21% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più). I guariti, che oggi sono 292 in più rispetto a ieri, crescono dello 0,1% e raggiungono quota 279.613 (95% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 7.263, +1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 293 (8 in più rispetto a ieri), di cui 33 in terapia intensiva (5 in più).

In Puglia 277 nuovi casi; zero decessi

In Puglia si registrano 277 nuovi casi di coronavirus, l’1,4% dei 19.769 test eseguiti. Non si registrano decessi. I nuovi caso sono così distribuiti: 55 in provincia di Bari, 13 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 15 nel Brindisino, 46 nel Foggiano, 63 nel Leccese, 86 nella provincia di Taranto 86. Delle 3.787 persone attualmente positive 160 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.