Coronavirus in Italia, oggi 951 casi e 30 vittime, tasso di positività 0,48%. Ancora in calo i ricoverati in intensiva

Umbria, 15 nuovi positivi e una vittima

Ancora un calo per i ricoverati Covid in Umbria. A mercoledì 23 giugno sono infatti 25 complessivamente, quattro in meno del giorno precedente, due dei quali, uno in meno, in terapia intensiva, a Perugia. Lo riporta il sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 15 nuovi positivi, dieci guariti e una nuova vittima. Gli attualmente sono ora 881, quattro in più del giorno precedente. Sono stati analizzati 1.812 tamponi e 2.065 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,38 per cento sul totale (0,16 martedì).

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

11 nuovi casi in Alto Adige

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 644 tamponi Pcr e registrato 10 nuovi casi positivi. Inoltre dei 1.749 test antigenici eseguiti ieri, uno era positivo. Non ci sono stati nuovi decessi. Sono sei i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e tre quelli in terapia intensiva. Nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 20 le persone in isolamento. Le persone in quarantena attualmente sono 435.

Friuli Venezia Giulia, per il secondo giorno nessun ricovero in intensiva

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.046 tamponi molecolari sono stati rilevati 9 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,22%. Sono inoltre 1.399 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non sono stati rilevati casi. Oggi si registra un decesso pregresso; per il secondo giorno consecutivo non risultano esserci più persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono stabili e pari a 9 unità. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.800, con la seguente suddivisione territoriale: 818 a Trieste, 2.012 a Udine, 676 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 93.706, i clinicamente guariti 5.642, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 4.345. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.502 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.414 a Trieste, 50.730 a Udine, 21.050 a Pordenone, 13.094 a Gorizia e 1.214 da fuori regione. Infine, non si registrano positività tra il personale del Sistema sanitario regionale né tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani.

RT PER REGIONE Loading...

In Abruzzo 20 nuovi casi e due decessi

Sono 20 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.042 tamponi molecolari: è risultato positivo lo 0,66% dei campioni. Dopo tre giorni senza decessi, ci sono altri due morti: il bilancio delle vittime sale a 2.511. Ancora in calo i ricoveri, che passano dai 43 di ieri ai 37 di oggi. Le due vittime sono due donne, di 51 e 90 anni, entrambe della provincia di Teramo. I nuovi positivi hanno età compresa tra 7 e 86 anni. Gli attualmente positivi sono 1.084 (-52): 35 pazienti (-6) sono ricoverati in ospedale in area medica e due (invariato, con un nuovo accesso) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 1.047 (-46) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 71.060 (+70). Dei 74.655 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 18.955 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+3), 19.424 in provincia di Chieti (+6), 18.171 in provincia di Pescara (invariato), 17.389 in provincia di Teramo (+10) e 587 fuori regione (invariato), mentre per 129 (+1) sono in corso verifiche sulla provenienza.

55 nuovi casi in Emilia-Romagna e nessun morto

Sono 55 i nuovi positivi al coronavirus su quasi 16.500 tamponi eseguiti in Emilia-Romagna (0,3%) nelle ultime 24 ore e non si registra nessun decesso. Aumentano i guariti (+517), calano casi attivi (-462) e ricoveri (-7), mentre le vaccinazioni hanno raggiunto quota 3.553.965 per dosi somministrate, 1.289.972 per persone che hanno completato il ciclo. Il 95% dei casi attivi (4.438) è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media nei nuovi positivi, 21 asintomatici, è di 42,7 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con nuovi 12 casi più 5 nell’Imolese, e Modena e Forlì-Cesena con 10 casi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 32 (-2 rispetto a ieri), 203 quelli negli altri reparti Covid (-5).