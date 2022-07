Coronavirus in Italia, oggi 96.384 nuovi casi (-4,3% settimanale) e 134 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 96.384 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 100.690 (-4,3%). È il secondo giorno consecutivo che le diagnosi sono in calo rispetto allo stesso giorno della settimana precedente, il che indica una fase di contrazione, da confermare su più giorni.

Guardando la settimana (9-15 luglio), infatti, i casi sono mediamente ancora in aumento. Ci sono state 672.361 diagnosi, in crescita del 4,9% rispetto alla settimana precedente (2-8 luglio).

Il tasso di positività ai tamponi invece ha un calo confermato da più giorni.

Oggi sono stati registrati 391.008 i tamponi, tra molecolari e antigenici. Venerdì scorso erano stati 371.874. Il tasso di positività è oggi del 24,65% contro il 27,08% di 7 giorni fa (-9,0%). Negli ultimi 7 giorni (9-15 luglio) il tasso di positività medio è stato del 25%, in diminuzione del 9,5%.

Le vittime sono 134 in un giorno, mentre una settimana fa erano state 105 (+27,6% in 7 giorni). I decessi sono dunque in aumento, con il consueto ritardo temporale rispetto ai contagi. Negli ultimi 7 giorni (9-15 luglio) ci sono stati 766 decessi, in crescita del 40,8%.