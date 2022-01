Coronavirus, in Italia oggi altre 133 vittime e 61.041 nuovi casi. Positività record al 21,9% ma con pochi tamponi

Toscana 6.367 nuovi casi (età media 39 anni), 6 decessi

In Toscana sono 6.367 i nuovi casi Covid (5.345 confermati con tampone molecolare e 1.022 da test rapido antigenico), che portano il totale a 402.960 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono l’1,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 300.595 (74,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 17.957 tamponi molecolari e 4.556 tamponi antigenici rapidi, di questi il 28,3% è risultato positivo. Sono invece 12.114 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 52,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 94.797, +6,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 780 (46 in più rispetto a ieri), di cui 85 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: un uomo e 5 donne con un’età media di 71,2 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 6.367 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (19% ha meno di 20 anni, 32% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).



IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Liguria 1.276 nuovi positivi, crescono ricoveri, 4 decessi

Sono 1276 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4323 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1906 tamponi antigenici rapidi. Questo il dato del bollettino quotidiano della task force regionale per l’emergenza che aggiorna anche sull’andamento della pandemia negli ospedali: ad oggi sono 557 i ricoverati, 15 più di ieri, 47 dei quali in terapia intensiva. Sul totale dei pazienti di area critica 35 non hanno il vaccino. Sono invece 4 i decessi registrati.



Friuli Venezia Giulia: 1.188 positivi e 3 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.282 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.143 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 26,69 per cento. Sono inoltre 1.057 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 45 casi (4,24%). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di tre persone: un uomo di 88 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 68 anni di Trieste (deceduto in ospedale) e un uomo di 67 di Roveredo (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 28 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 298. I decessi complessivamente sono stati 4.228, con la seguent suddivisione territoriale: 1.018 a Trieste, 2.080 a Udine, 784 a Pordenone e 346 a Gorizia. I totalmente guariti sono 140.268, i clinicamente guariti 343, mentre le persone in isolamento sono 14.440.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, le persone in isolamento domiciliare e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

Sardegna 675 nuovi positivi e 2 decessi

In Sardegna si registrano oggi 675 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 3047 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5538 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17 ( 2 in più di ieri), 159 (17 in più di ieri) quelli in area medica sono. Si registra, infine, il decesso di 2 pazienti: un uomo di 68 anni e uno di 72, entrambi residenti nella provincia del Sud Sardegna.

Abruzzo: 1.135 nuovi positivi e 2 decessi in provincia di Chieti

Due decessi causati dal coronavirus registrati nelle ultime 24 ore oggi in Abruzzo. Si tratta di un 74enne e di una 71enne della provincia di Chieti. Oggi sono 1.135 i nuovi positivi (da 2 a 92 anni) in regione, 639 emersi dall’esecuzione del test antigenico, su 54 mila 560 tamponi eseguiti: 2.599 molecolari e 51.961 test antigenici. Nelle aree mediche covid degli ospedali abruzzesi sono ricoverate 184 persone, si contano 5 ingressi in più da ieri. L’Abruzzo rischia la zona gialla se nei prossimi giorni si aggiungeranno altri 14 ricoveri. Nelle terapie intensive in totale sono 22 i pazienti, solo 1 in più da ieri. In tutto, dall’inizio della pandemia sono guarite dal covid 87.087 persone. Attualmente i positivi sono 22.000, da ieri 1.223 in più. Sono 21.794 in isolamento domiciliare, 1.217 in più sotto sorveglianza attiva da parte delle Asl abruzzesi.