Coronavirus Italia: oggi altri 10.176 casi e 224 vittime, tasso di positività al 3%

7' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia sono stati comunicati oggi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute oggi 10.176 nuovi contagi (ieri 10.554) con 338.436 tamponi (ieri 328.612), con un tasso di positività quindi del 3%, in calo rispetto al 3,2% di ieri. Le vittime sono state 224, 17 più di ieri. 15.799 i pazienti sintomatici ricoverati (532 meno di ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 2.211 persone, 42 meno di ieri, di cui 110 ingressi del giorno (1 più di ieri). Sono 372.110 le persone in isolamento domiciliare (ieri 378.980), mentre il totale degli attualmente positivi assomma a 390.120, 7.444 persone meno di ieri. Nel giorno i dimessi/guariti sono stati 17.394, per un totale che ha raggiunto quindi i 3.590.107. Infine, i casi totali registrati ad oggi sono stati 4.102.921.

Veneto, 537 nuovi casi e 6 decessi in 24 ore



Sono 537 i nuovi contagi da Coronavirus registrati da ieri in Veneto, che portano il totale di infettati dall'inizio della pandemia a 416.988. Lo riporta il bollettino regionale. I nuovi decessi sono 6, con il totale di vittime che sale a 11.420. Gli attuali positivi in regione sono 19.128. Prosegue la discesa dei dati clinici, con 1.035 ricoverati nei reparti non critici, 31 in meno in 24 ore, e 156 (-6) nelle terapie intensive.

Loading...

Emilia Romagna, 875 nuovi casi su 30.214 tamponi, 15 morti

Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 375.371 casi di positività, 875 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.214 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,9%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dai 65 anni in su, mentre da giovedì sono aperte le prenotazioni anche per i 60-64enni, con le somministrazioni già iniziate. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 1.886.312 dosi; sul totale, 641.566 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

In Puglia 21 decessi e 979 nuovi contagi, 8,5% test

Oggi in Puglia, su 11.543 test effettuati, sono stati registrati 979 casi positivi, con una incidenza dell'8,5% (ieri era del 7,4%). Sono stati registrati anche 21 decessi (ieri 20). I pugliesi attualmente ricoverati sono 1.659 (26 in meno di ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.308.883 test. I cittadini guariti sono 191.583 (1.215 in più di ieri) e 44.380 sono i casi attualmente positivi (257 in meno di ieri), sul totale di 242.041 pugliesi contagiati dall'inizio della pandemia. Complessivamente i decessi per Covid sono 6.078. I nuovi casi positivi sono 278 in provincia di Bari, 89 in provincia di Brindisi, 136 nella provincia BAT, 130 in provincia di Foggia, 202 in provincia di Lecce, 140 in provincia di Taranto, 4 casi di provincia di residenza non nota. I decessi di oggi sono 11 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Lazio, oggi meno di mille positivi, 999 casi e 15 morti

«Oggi nel Lazio, su oltre 16mila tamponi (+385) e oltre 23mila antigenici per un totale di quasi 40mila test, si registrano 999 casi positivi (-64), 15 decessi (-2) e +1.354 guariti. Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 500». Lo riferisce l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato,