Coronavirus Italia: oggi altri 13.817 casi e 322 vittime, il tasso di positività scende al 4,3%

In Lombardia 2.313 nuovi casi

In Lombardia si registrano, come accennato, 2.313 nuovi casi di coronavirus, con 49 decessi legati al Covid. Sono 135 in meno rispetto a ieri i ricoverati nei reparti ordinari della regione (4.050 in totale) e 33 in meno in terapia intensiva (611 posti letto di rianimazione occupati). Sono 50.456 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, tra molecolari e antigenici rapidi. A fronte di 2.313 nuove infezioni, il tasso di positività si attesta al 4,58%.



Toscana: 886 nuovi positivi e 26 decessi

Sono 886, in calo dunque rispetto ai 1.003 di ieri, i nuovi casi Covid-19 segnalati nel bollettino quotidiano dalla regione Toscana alla Protezione civile nazionale. Crescono anche i guariti dall'inizio dell'emergenza, che data oramai oltre un anno fa: 192.794 in tutto, l'86,9 per cento dei 221.859 casi di positività segnalati dal 2020 ad oggi) e 1.320 (più 0,7 per cento) si sono aggiunti nelle ultime ventiquattro ore. Ventisei sono i nuovi decessi: 13 uomini e 13 donne, con un'età media di 80,5 anni.

Puglia: 33 morti e 1.255 nuovi positivi, il 9% dei test

Nelle ultime 24 ore in Puglia ci sono state 33 vittime (ieri erano state 64), sono stati registrati 13.331 test per l'infezione da Covid-19 e rilevati 1.255 casi positivi (il 9,4% dei test). Ieri i positivi erano stati 1692. Complessivamente, le vittime per covid dall'inizio della pandemia sono 5.665. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.156.052 test, 173.251 sono i pazienti guariti e 49.062 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 227.978.

Loading...

Veneto: 976 nuovi contagiati e 23 decessi

Sono 976 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e 23 i decessi. Dopo alcuni giorni, quindi, il dato dei nuovi positivi torna sotto quota 1.000. Il bollettino della Regione aggiorna così a 407.042 il numero totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia, e a 11.226 quello delle vittime. Un segnale non positivo arriva dai ricoveri ospedalieri, dove rispetto a ieri sono 12 in più i posti letto (1.350) occupati da malati Covid, mentre scendono ancora le terapie intensive, che accolgono 217 pazienti (-10). I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 23.219 (-88).

Liguria: calano positivi, 10 decessi in 2 giorni

Sono 279 i nuovi casi positivi al Covid in Liguria su 4.209 tamponi molecolari e 2.578 test antigenici, per una incidenza del 4,1%, inferiore all'incidenza nazionale attestata al 4,3%. I casi positivi calano di 83 unità. In caso anche le ospedalizzazioni: sono 601, 12 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 72 pazienti.