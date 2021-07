Coronavirus Italia, oggi altri 1391 casi e sette nuove vittime. Tasso di positività sale allo 0,97%

3' di lettura

Secondo il Ministero della Salute oggi domenica 11 luglio si registrano oggi 1391 casi e sette nuove vittime da Covid. Realizzati 143.332 tamponi. Sono 161 i ricoverati in terapèia intensiva, 13 in meno rispetto al dato di ieri. Il tasso di positività sale allo 0,97% dallo 0,67%, sfiorando così l’1%.

Lombardia 250 nuovi contagi e 1 decesso

Sono 250 i nuovi contagi di Covid-19 in Lombardia per un totale di 843.555 da inizio pandemia. I morti salgono a 33.799 (+1 nelle ultime 24 ore). È quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute.

Lazio: 164 nuovi casi positivi e un decesso

“Oggi su oltre 6mila tamponi nel Lazio (-1406) e oltre 14mila antigenici per un totale di oltre 20mila test, si registrano 164 nuovi casi positivi (-12), 1 decesso (-2), i ricoverati sono 128 (-3), le terapie intensive sono 25 (-1), i guariti sono 109. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 122”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Mantenere alta l'attenzione, usare la mascherina quando non è garantito il distanziamento, vaccinarsi, soprattutto la fascia dei più giovani, prima di andare in vacanza”, aggiunge.

Emilia-Romagna 93 nuovi contagi e nessun morto

Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 387.597 casi di positività, 93 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.994 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Non si registra alcun decesso. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 13 (stesso numero di ieri), 150 quelli negli altri reparti Covid (-3). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,8%. È quanto emerge dal bollettino della Regione, in cui si sottolinea che prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 93 nuovi contagiati, 20 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 23 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 43 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 32,3 anni.

Toscana 87 nuovi casi, età media 35 anni, un decesso

In Toscana sono 87 i nuovi casi Covid (85 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico), che portano a 244.948 il totale dall’inizio da pandemia da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,05% e raggiungono quota 236.558 (96,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.050 tamponi molecolari e 1.915 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,2% è risultato positivo. Sono invece 4.662 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.501, -1,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 81 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 66 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 87 nuovi positivi odierni è di 35 anni circa (26% ha meno di 20 anni, 31% tra 20 e 39 anni, 39% tra 40 e 59 anni, 2% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).