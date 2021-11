Coronavirus Italia: oggi altri 2.834 casi e 41 vittime, tasso di positività all’1,19%

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Oggi il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile rileva 2.834 nuovi contagiati da coronavirus, in lieve aumento rispetto ai 2.818 rilevati ieri. I tamponi effettuati sono stati 238.354 (ieri 146.725), quindi il tasso di positività è stato del 1,19% (ieri 1,92%). 41 le vittime (ieri 20), per un totale dall’inizio della pandemia di 132.161. I ricoverati in terapia intensiva oggi sono 385, 21 più di ieri, con 34 ingressi del giorno (ieri 33). I ricoverati sintomatici sono 2.992, 129 più di ieri, mentre sono in isolamento domiciliare 81.070 persone, 575 in più rispetto al primo novembre. Cresce anche il numero degli attualmente positivi: 84.447, +725. I dimessi/guariti nelle 24 ore sono 2.065, mentre erano stati 1.524 ieri, per un totale dall’inizio della pandemia di 4.561.006. In totale, i casi totali dallo sviluppo del morbo sono stati 4.777.614.

Nelle regioni

Oggi la regione con il maggior numero di nuovi contagiati è il Lazio (388), seguito da Sicilia (382), Veneto (336), Emilia-Romagna (334), Campania (248) e Lombardia (213). Nessun nuovo contagio in Molise, 5 in Valle d’Aosta. Da segnalare i 160 nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia.

Loading...

In Lombardia 213 nuovi positivi, nessun morto

Sono 213 i nuovi casi positivi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Secondo i dati diffusi dalla Regione, i tamponi effettuati sono stati 42.619, per un indice di positività dello 0,4%. Da ieri non si registrato nessun decesso, mentre sono 34.162 i morti dall’inizio della pandemia. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 293 persone, 5 in più di ieri, e in terapia intensiva 48 persone, 3 in più.

In Sardegna 30 nuovi positivi e 2 vittime

In Sardegna si registrano oggi 30 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 934 persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 42 (2 in meno di ieri). 1.298 sono i casi di isolamento domiciliare (9 in più rispetto a ieri). Si registrano due decessi: un uomo di 72 anni e una donna di 89, entrambi residenti nella provincia del Sud Sardegna.



In Friuli Venezia Giulia 160 nuovi casi, 141 solo a Trieste

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.667 tamponi molecolari sono stati rilevati 144 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’8,64%. Sono inoltre 6.459 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 16 casi (0,25%). Nella giornata odierna si registrano quattro decessi: una donna di 68 anni e un uomo di 80, entrambi di Trieste, in ospedale; una donna di 74 anni di Azzano Decimo all’ospedale di Pordenone; un uomo di 76 anni di Fiume Veneto all’ospedale di Udine. Scendono a 17 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 79 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. «A Trieste in particolare - ha rilevato il vicegovernatore - il dato dei contagi continua a rivelarsi alto, con ben 141 sul totale dei 160 nuovi positivi; purtroppo vengono confermate le nostre previsioni di giorni fa».