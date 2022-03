Coronavirus Italia: oggi altri 36.429 casi (-25,7 sulla settimana) e 214 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alle 17.30 di oggi, mercoledì 2 marzo, si sono registrati 36.429 nuovi positivi al Coronavirus -10.202 giorno su giorno: ieri erano 46.631, e -25,7% sulla settimana: il 23 febbraio erano 49.040) rilevati dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e dalla Protezione civile. Il totale degli attualmente contagiati arriva così a 1.061.610 unità. Il “tasso di positività”, cioè il rapporto tra il numero totale dei tamponi effettuati e quelli che risultano postivi si è confermato stabile all'8,8% (ieri aveva lo stesso valore). Il dato è stato elaborato in base ai risultati di 415.288 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore contro i 530.858 di martedì (sono considerati nel conteggio sia i test rapidi antigenici che i tamponi molecolari). I decessi, nelle ultime 24 ore, sono stati 214 (19 vittime in meno rispetto alle 233 contate ieri), per un totale di 155.214 morti dall'inizio della pandemia.

Del milione e poco più di italiani attualmente positivi, 9.954 sono ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri ordinari (-502, ieri erano 10.456) e 681 nei reparti di terapia intensiva (- 27, erano 708; 40 gli ingressi giornalieri). I soggetti tenuti sotto osservazione medica in isolamento domiciliare sono invece 1.050.975 (-11.091, erano 1.073.230).

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Campania; -10% in un giorno per i ricoveri in degenza

Sono 3650 i pazienti risultati positivi al Covid in Campania a fronte di 35484 tamponi effettuati, di cui 22548 antigenici e 12936 molecolari. L’indice di contagio si attesta al 10,3%, in calo rispetto all’11% registrato ieri. I deceduti - rende noto l’Unità di crisi della Regione Campania - nelle ultime 48 ore sono nove, cui se ne aggiungono cinque risalenti ai giorni scorsi ma registrati solo ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 42 (-3 rispetto a ieri). Più sensibile il calo delle degenze ordinarie che passano dalle 744 di ieri alle 673 di oggi (-71).

2.400 nuovi casi in Emilia Romagna, calano i ricoverati

Sono 2.421 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, su 19.283 tamponi, un dato in linea con quello degli ultimi giorni così come prosegue il trend in diminuzione dei ricoveri, mentre si contano altri 21 morti nelle ultime 24 ore. I pazienti nelle terapie intensive sono 63 (-2), l’età media è di 61,8 anni, mentre negli altri reparti Covid sono 1.276 (-76), età media 74,9 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 571 nuovi positivi più 57 nel circondario imolese, seguita da Modena (285). I casi attivi sono 31.991(-406), il 95,8% in isolamento a casa. I guariti sono invece 2.806. Tra i 21 morti, dieci sono stati registrati nel Bolognese.

Nel Lazio 126.338 casi positivi, 108 in terapia intensiva

Sono 126.338 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.287 ricoverati, 108 in terapia intensiva e 124.943 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 944.740 e i morti 10.457 su un totale di 1.081.535 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.