Coronavirus Italia: oggi altri 5.188 casi e 63 vittime, tasso di positività allo 0,72%

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Oggi sono stati rilevati dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile 5.188 nuovi contagiati da coronavirus, in aumento rispetto ai 2.834 rilevati ieri. I tamponi effettuati sono stati 717.311 (ieri 238.354), nuovo record di sempre, quindi il tasso di positività è stato dello 0,72% (ieri 1,19%). 63 le vittime (ieri 41), per un totale dall’inizio della pandemia di 132.224. In terapia intensiva ci sono 381 pazienti (4 in meno rispetto a ieri), con 31 ingressi del giorno (ieri 34). I ricoverati sintomatici sono 3.029, 37 più di ieri, mentre sono in isolamento domiciliare 81.877 persone, 807 più di ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 85.287, 840 più di ieri. I dimessi/guariti nella giornata sono 4.285 (ieri 2.065), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.565.291.I casi totali sono 4.782.802.

Nelle regioni

Oggi la regione con il maggior numero di nuovi contagiati inseriti nel computo nazionale è il Veneto (ma si legga sotto per completezza, ndr): 781. Seguono Lombardia (682), Campania (626) e Lazio (456). Il Molise non ha nuovi contagiati; la Valle d’Aosta ne ha 5.

Loading...

Veneto, 443 nuovi positivi e 2 decessi nelle ultime 24 ore

Sono 443 (che si assommano a altri 332 casi relativi ai tre giorni scorsi) i nuovi contagi Covid riscontrati in Veneto, con una forte crescita nelle ultime 24 ore. Si registrano anche due nuovi decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione aggiornato alle ore 8 di oggi. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 11.174 (+171). In crescita anche il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: nei reparti non critici sono 225 (+7) e nelle terapie intensive 41 (+2).

In Umbria positivi sopra 1.200, ma ricoveri stabili

Non si ferma la crescita dei positivi al covid-19 in Umbria, ma si registra un ricovero in meno. Questo il quadro della situazione pandemica in Umbria, secondo i dati giornalieri diffusi dalla regione. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 83 nuovi positivi, su un totale di quasi 13.500 test analizzati, con un tasso di positività intorno allo 0,61%. Gli attualmente positivi, in aumento di 41 unità, toccano quota 1212. Sul fronte ospedalizzazioni, situazione sostanzialmente stabile. Attualmente sono ricoverati nei reparti covid degli ospedali umbri 47 pazienti, uno in meno rispetto a ieri, di cui sette, dato invariato in terapia intensiva.

In Friuli Venezia Giulia 153 nuovi casi e 4 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.404 tamponi molecolari sono stati rilevati 125 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,84%. Sono inoltre 22.770 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 28 casi (0,12%). Oggi si registrano i decessi di 4 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 18, mentre i pazienti in altri reparti sono 87. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.864. I totalmente guariti sono 111.390, i clinicamente guariti 50, mentre quelli in isolamento risultano essere 2.204. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 117.613 persone.