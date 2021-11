Coronavirus Italia: oggi altri 5.905 casi e 59 vittime, tasso di positività all’1,15%

46 guariti, 128 nuovi positivi e un decesso oggi in Abruzzo

Sono 128 i nuovi positivi al Covid 19 oggi in Abruzzo. Dall’inizio della pandemia sono 83.285 i contagiati e nel numero sono compresi 78.710 tra dimessi e guariti. Il decesso di una 92enne della provincia di Pescara fa salire il bilancio dei pazienti deceduti con il covid a 2.565 casi. Attualmente in regione i positivi sono 2010, da ieri 81 in più. Nelle aree mediche covid degli ospedali abruzzesi sono 69 i posti letto occupati, 2 in più da ieri. Resta invariato a 6 il numero dei positivi al virus ricoverati nei reparti di terapia intensiva della regione. Altri 1.935 sono in isolamento domiciliare, 79 in più sotto sorveglianza attiva da parte delle Aziende sanitarie locali della regione. I tamponi molecolari eseguiti da ieri sono 2.972 (1.496.078 in totale dall’inizio della pandemia) sono 9.345 i test antigenici garantiti nelle ultime 24 ore (in tutto 1.085.663 dall’inizio dell’emergenza sanitaria). Cresce il tasso di positività oggi pari a 1.03 per cento, ieri era dello 0,70 per cento.

In Sardegna 37 nuovi positivi e una vittima

In Sardegna si registrano oggi 37 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2.005 persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (1 in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 38 ( 2 in meno di ieri). 1.327 sono i casi di isolamento domiciliare (6 in più rispetto a ieri). Si registra il decesso di un paziente di 99 anni residente nella città metropolitana di Cagliari.

In Lombardia 745 positivi (0,7%), 15 i decessi

Sono 745 i nuovi positivi (0,7%) al Covid in Lombardia su 105.766 tamponi effettuati. Lo rende noto la Regione. Stabili le terapie intensive: 49 (=). I ricoverati non in terapia intensiva sono 330 (+13). Il bollettino registra 15 nuovi decessi che portano il totale complessivo a 34.187. I nuovi casi per provincia: Milano: 241 di cui 103 a Milano città; Bergamo: 45; Brescia: 72; Como: 45; Cremona: 40; Lecco: 17; Lodi: 20; Mantova: 30; Monza e Brianza: 43; Pavia: 34; Sondrio: 16; Varese: 99.



Marche, incidenza casi oltre 50 ma ricoveri stabili, 2 decessi

Supera quota 50 (50,20; ieri 45,70) l’incidenza di positivi al coronavirus su 100mila abitanti nelle Marche ma il numero di ricoverati resta fermo a 81. Intanto altri due decessi sono stati registrati nelle ultime 24ore (un 75enne di Serra de’ Conti nell’Anconetano, e un 86enne di Pesaro, con patologie pregresse) che fanno salire il totale regionale di vittime correlate alla pandemia a 3.111. Lo fa sapere il Servizio sanità della Regione. I contagi giornalieri sono 159. Il totale dei tamponi eseguiti è 3.342 tra i quali 1.899 del percorso diagnostico (la percentuale di positivi schizza all’8,4%) e 1.443 del percorso guariti; si sommano 993 test antigenici che hanno portato alla luce 49 positivi. In oltre un quinto dei contagi si tratta di persone con sintomi; 35 i casi di contatti stretti di positivi, 47 domestici, 5 in ambiente di scuola/formazione, 3 di lavoro, 4 di vita/socialità, 2 in setting assistenziale e 1 in setting sanitario. Nel quadro dei ricoveri si rilevano due pazienti in più in terapia intensiva (22) e uno in più in Semintensiva (20) mentre diminuiscono di tre unità i ricoveri in reparti non intensivi (39); nove i degenti dimessi nell’ultima giornata. Il totale dei positivi (isolati più ricoverati) arriva a quota 2.440 (+99) e le quarantene per ’contatto’ con contagiati a 3.776 (+295) mentre i guariti/dimessi sono 11.067 (+58).

In Emilia-Romagna 328 nuovi positivi e sei decessi

Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 433.560 casi di positività, 328 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.677 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 1,1%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 16 sono state somministrate complessivamente 6.930.956; sul totale sono 3.494.594 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 130 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 137 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 187 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 42,7 anni. Sui 130 asintomatici, 79 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 3 con lo screening sierologico, 24 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 con i test pre-ricovero. Per 21 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica.