Coronavirus Italia: oggi altri 6.764 nuovi casi e 31 vittime. Positività: 1,4%

Friuli Venezia Giulia: 409 nuovi casi e 2 decessi. Tasso al 6,1%

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.133 tamponi molecolari sono stati rilevati 374 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,1%. Sono inoltre 16.565 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 35 casi (0,21%). Si registrano i decessi di due uomini, di cui uno di Gorizia (81 anni) e uno di Trieste (86 anni) entrambi morti in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 17, mentre i pazienti in altri reparti sono 110. I decessi complessivamente ammontano a 3.875, con la seguente suddivisione territoriale: 856 a Trieste, 2.030 a Udine, 686 a Pordenone e 303 a Gorizia. I totalmente guariti sono 111.899, i clinicamente guariti 74, mentre quelli in isolamento risultano essere 2.934.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 118.909 persone (il totale dei casi è stato ridotto di 2 unità a seguito delle revisione di altrettanti test rapidi) con la seguente suddivisione territoriale: 25.726 a Trieste, 53.784 a Udine, 23.503 a Pordenone, 14.243 a Gorizia e 1.653 da fuori regione.



IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Toscana: altri 2 decessi, età media nuovi contagiati 43 anni

Sono due i decessi per Covid registrati oggi in Toscana: un uomo e una donna con un’età media di 90,5 anni. Sale a 7.303 il numero complessivo dei deceduti per Covid in regione dall’inizio dell’epidemia.Sono 291.546 in totale le persone risultate positive al coronavirus in Toscana. L’età media dei 459 nuovi positivi è di 43 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 14% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,1 per cento e raggiungono quota 277.819, il 95,3 per cento dei casi totali. Gli attualmente positivi sono oggi 6.424, +2,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 301 (3 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (1 in meno).

Sicilia: 301 nuovi casi e 4 vittime

Sono 301 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi in Sicilia su 21.104 tamponi processati. Sono quattro i morti e 364 i pazienti dimessi o guariti. In totale nell’isola ci sono 7.572 positivi - 67 in meno rispetto a ieri - e di questi 324 sono ricoverati in regime ordinario, 43 in terapia intensiva (5 nuovi ingressi giornalieri) e 7.205 sono in isolamento domiciliare.

Puglia 239 nuovi casi e due morti

Sono 239 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia su 19.418 test giornalieri registrati. Due le persone morte, mentre delle 3.331 persone attualmente positive,142 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva (ieri erano 20). I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: 43 nel Barese, 7 nella Bat, 26 nel Brindisino, 52 nel Foggiano, 33 in provincia di Lecce e 73 nel Tarantino. Uno residente fuori regione e 4 in provincia in via di definizione. Complessivamente sono 6.845 le persone morte in seguito all’infezione.