Coronavirus Italia: oggi altri 6.764 casi e 51 vittime, tasso di positività all’1,24%

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile rivela oggi 6.764 nuovi contagiati da coronavirus, in aumento rispetto ai 5.905 di ieri. I tamponi processati sono stati 543.414 (ieri 514.629) e quindi il tasso di positività è stato dell’1,24% (ieri 1,15%). Le vittime sono state 51 (ieri 59), per un totale dall’inizio della pandemia di 132.334. Ci sono 395 pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (12 più di ieri) con 37 ingressi del giorno (ieri 36) mentre i ricoverati sintomatici sono 3.124, 79 più di ieri. In isolamento domiciliare oggi risultano 86.837 persone, 2.889 più di ieri. Il numero totale degli attualmente positivi è di 90.356, 2.980 in più rispetto al bollettino precedente. Nella giornata, i dimessi/guariti sono stati 3.730 (ieri 3.754), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.572.775. I casi totali ammontano a 4.795.465.

Nelle regioni

Oggi la regione italiana con il maggior numero di nuovi contagiati è la Lombardia (840), seguita da Veneto (792), Campania (722), Lazio, (716), Emilia-Romagna (618) e Sicilia (466). Con meno di 10 nuovi contagiati ci sono Molise (4) e Valle d’Aosta (8).

Loading...

In Friuli Venezia Giulia 380 nuovi casi e 6 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.676 tamponi molecolari sono stati rilevati 380 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,69%. Sono inoltre 19.126 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 30 casi (0,16%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone: nello specifico, si tratta di un uomo di 98 anni e di una donna di 83 di Trieste deceduti in ospedale, di un uomo di 89 anni di Muggia deceduto nel proprio domicilio, di un uomo di 96 anni di Pordenone deceduto in ospedale, di un uomo di 67 anni di Gorizia deceduto in una struttura per anziani e di un uomo di 94 anni di Ronchi dei legionari deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 16, mentre i pazienti in altri reparti sono 108. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.873. I totalmente guariti sono 111.762, i clinicamente guariti 68, mentre quelli in isolamento risultano essere 2.675.

In Lombardia 840 nuovi casi e 7 decessi

Con 114.326 tamponi effettuati è di 840 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività allo 0,7%. In lieve calo i ricoverati in terapia intensiva (-1, 48), in aumento nei reparti (+6, 336). Sono 7 i decessi che portano il totale a 34.194 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 293 i positivi segnalati a Milano (di cui 124 a Milano città), 50 a Bergamo, 77 a Brescia, 45 a Como, 24 a Cremona, 17 a Lecco, 20 a Lodi, 52 a Mantova, 105 a Monza, 46 a Pavia, 14 a Sondrio e 49 a Varese.

Veneto, 792 contagi in 24 ore

Quasi 800 nuovi positivi al Covid in Veneto nelle ultime 24 ore. Numeri che si sono alzati repentinamente in questa settimana, con oltre 2.200 contagi in 3 giorni. I nuovi casi, +792, portano il totale degli infetti da inizio epidemia a 483.465. Le vittime salgono a 11.842 (+1). Gli attuali positivi, in isolamento, sono 11.833 (+417). L’incidenza dei positivi sui 100.994 tamponi effettuati è dello 0,78%. Il peggioramento della situazione è apprezzabile anche nei numero degli ospedali. I pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici sono 234 (+6), quelli in terapia intensiva 46 (+1).