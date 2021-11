Coronavirus Italia: oggi altri 7.698 casi e 74 vittime, tasso di positività all’1,12%

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Oggi, martedì 16 novembre, si sono registrati 7.698 nuovi positivi al coronavirus (+2.554, ieri erano 5.144) rilevati dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e dalla Protezione civile. Il totale degli attualmente contagiati arriva così a 123.396 (ieri 120.875 unità).

Il “tasso di positività”, cioè il rapporto tra il numero totale dei tamponi effettuati e quelli che risultano postivi si è attestato all’1,12% (ieri era al 2,1%). Il dato è stato elaborato in base ai risultati di 684.710 tamponi (ieri soltanto 248.825 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore contro i 445.593 di domenica 14 novembre, sono considerati nel conteggio sia i test rapidi antigenici sia i tamponi molecolari). I decessi, nelle ultime 24 ore, sono stati 74 (30 vittime in più rispetto ai 44 contati ieri), per un totale di 132.893 morti dall'inizio della pandemia.

Degli oltre 123.396 italiani attualmente positivi, 3.970 sono ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri ordinari (+162, ieri erano 3.808) e 481 nei reparti di terapia intensiva (+6, ieri erano 475). I soggetti tenuti sotto osservazione medica in isolamento domiciliare sono invece 118.945 (+2.353, ieri erano 116.592). Il totale dei dimessi e dei guariti è arrivato a 4.616.786.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Nuovo boom contagi in Veneto (+1.278) e 5 vittime

Nuovo boom dei contagi in Veneto, dove in 24 ore si sono registrati 1.278 nuovi casi, con il totale che arriva a 493.291. Il bollettino regionale segnala anche 5 vittime, con il totale a 11.881. In crescita sono tutti gli indicatori: 16.945 (+564) sono gli attuali positivi, mentre negli ospedali vi sono 325 ricoveri in area non critica (+8) e 65 (+1) nelle terapie intensive.

Loading...

Nel Lazio 12.667 casi positivi, 74 in terapia intensiva



Sono 12.667 le persone attualmente positive nel Lazio, di cui 605 ricoverati, 74 in terapia intensiva, e 11.988 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 385.096 e i morti 8.897 su un totale di 406.660 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.



In Sardegna 109 nuovi casi , nessun decesso



Sono 109 i nuovi casi di positività in Sardegna, sulla base di 2.475 persone testate e 17.413 tamponi processati tra molecolari e antigenici (con un riallineamento dei dati, fa sapere l'Unità di crisi regionale). Non si registrano decessi. Sono 9 (+1) i pazienti in terapia intensiva, mentre restano 44 quelli ricoverati in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.856 persone, 53 in più rispetto a ieri.

In Puglia 161 nuovi casi e 3 decessi



In Puglia si registrano 161 nuovi casi su 21.059 test (0,76%) e 3 morti. I nuovi casi sono così distribuiti: 41 in provincia di Bari, 9 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 18 nel Brindisino, 5 nel Foggiano, 16 nel Leccese, 44 nella provincia di Taranto. Altri tre casi riguardano residenti fuori regione, mentre per altri 25 la provincia di appartenenza è in corso di definizione. Delle 3.687 persone attualmente positive in Puglia, 166 sono ricoverate in area non critica e 21in terapia intensiva.