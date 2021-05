Coronavirus Italia: oggi altri 8.292 casi e 139 vittime, tasso di positività 3,7%

5' di lettura

In Italia sono stati comunicati dalla Protezione civile e dal ministero della Salute 8.292 nuovi contagi (ieri 10.176) con 226.006 tamponi (ieri 328.612), con un tasso di positività del 3,7% (ieri 3,0%). Le vittime sono state 139 (ieri 224). I ricoverati con sintomi sono 15.420 (379 meno di ieri), i pazienti in terapia intensiva 2.192 (19 meno di ieri) di cui 103 ingressi del giorno (ieri 110). 366.242 persone sono in isolamento domiciliare (ieri 372.110), mentre il totale degli attualmente positivi odierno è di 383.854, 6.266 meno di ieri. I dimessi/guariti nelle 24 ore sono cresciuti di 14.416, per un totale ad oggi di 3.604.523. I casi totali dall’inizio della pandemia sono 4.111.210.

Nelle regioni

Oggi solo Lombardia (1.326) e Campania (1.233) hanno superato i mille nuovi contagi nelle 24 ore. Sono invece 6 le regioni/province autonome con meno di 100 nuovi contagi riscontrati: P.A. Bolzano (83), Friuli Venezia Giulia (68), P.A. Trento (57), Sardegna (54), Molise (18) e Valle d’Aosta (8).

Veneto, 492 nuovi casi e 3 decessi in 24 ore

Sono 492 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 417.480 malati. Sono tre le vittime, per un totale di 11.423 da inizio pandemia. Il bollettino regionale segnala un calo nei pazienti attualmente positivi, 19.026, 102 in meno rispetto a ieri. Prosegue il calo dei dati clinici, con 1.021 ricoverati nelle aree non critiche (-14) e 153 pazienti (-3) nelle terapie intensive.

In Emilia-Romagna 650 casi, altre tre vittime

È di 650 il numero dei casi giornalieri di coronavirus in Emilia-Romagna rilevati su 17.114 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Età media 35 anni. I ricoveri sono in calo: in terapia intensiva ci sono 187 pazienti (due in meno rispetto a ieri), e negli altri reparti Covid ci sono 1.335 persone (-30). In regione oggi si contano tre nuove vittime - un 69enne di Parma, un 58enne e un 79enne entrambi di Modena. È il numero più basso di vittime giornaliere da sei mesi (il 9 novembre è stato di 8 morti). La situazione dei contagi nelle province vede Bologna in testa con 150 nuovi casi più 11 di Imola e Reggio Emilia (101), poi Modena (98) e Parma (86). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 33.354 (-4.328 rispetto a ieri), il 95% in isolamento domiciliare. Procede la campagna vaccinale, che domani si aprirà alle prenotazioni anche per gli over 55. Alle 13 di oggi risultano somministrate complessivamente 1.914.081 dosi. Sul totale, 651.158 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

In Puglia 25 morti e 646 nuovi positivi, il 7,5% test

Oggi in Puglia, su 8.631 test effettuati, sono stati registrati 646 casi positivi, con una incidenza del 7,5% (ieri era dell'8,5%). Sono stati registrati anche 25 decessi (ieri 21). I pugliesi attualmente ricoverati sono 1.666 (7 in più di ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.317.514 test. I cittadini guariti sono 192.246 (663 in più di ieri) e 44.338 sono i casi attualmente positivi (42 in meno di ieri), sul totale di 242.687 pugliesi contagiati dall'inizio della pandemia. Complessivamente i decessi per Covid sono 6.103. I nuovi casi positivi sono 229 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 108 nella provincia BAT, 130 in provincia di Foggia, 80 in provincia di Lecce, 64 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. I decessi di oggi sono 2 in provincia di Bari, 7 in provincia di Brindisi, 9 in provincia BAT, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.