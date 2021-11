Coronavirus Italia, oggi 10.544 casi e 48 vittime. Tasso di positività all’1,97%

Nel Lazio 14.165 casi positivi, 85 in terapia intensiva



Sono 14.165 le persone attualmente positive nel Lazio, di cui 611 ricoverati, 85 in terapia intensiva e 13.469 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 386.845 e i morti 8.912 su un totale di 409.922 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

In Friuli Venezia Giulia 533 nuovi casi e 5 decessi



Continuano a mantenersi alti i dati della pandemia in Friuli Venezia Giulia. Sono infatti 533 i nuovi casi rilevati in regione con un tasso di positività su test del 2,3%. In dettaglio, su 8.313 tamponi molecolari sono stati rilevati 494 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,94%. Sono inoltre 14.985 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 39 casi (0,26%). È quanto emerge dal bollettino regionale comunicato dal vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Nella giornata odierna si registrano 5 decessi: un uomo di 87 anni e uno di 64 entrambi di Trieste deceduti in ospedale, una donna di 80 anni di Trieste deceduta in ospedale, una donna di 94 anni di Udine deceduta in ospedale e un uomo di 91 anni di Gorizia deceduto nel proprio domicilio. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 25, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 194.



In Abruzzo 181 nuovi positivi, scendono i ricoveri



Sono 181 i nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 4.297 tamponi molecolari: è risultato positivo il 4,21% dei campioni. Scendono i ricoveri, che passano dai 101 di ieri ai 95 di oggi. Si registra un decesso recente: si tratta di 72enne della provincia di Chieti. Il bilancio delle vittime sale a 2.574. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 87 anni.

Gli attualmente positivi sono 3.298 (+69): 84 pazienti (-6) sono ricoverati in ospedale in area medica e 11 (invariato) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 3.203 (+75) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 79.789 (+111). Degli 85.661 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 22.035 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+51), 21.523 in provincia di Chieti (+46), 20.336 in provincia di Pescara (+37), 20.945 in provincia di Teramo (+48) e 693 fuori regione (invariato), mentre per 129 (-1) sono in corso verifiche sulla provenienza.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, le persone in isolamento domiciliare e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Veneto +1.283 contagi nelle ultime 24 ore



Sono 1.283 i nuovi contagi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Il dato porta il totale degli infetti a 497.612 dall’inizio della pandemia. Stabile il numero delle vittime, 11.892. Lo riferisce il bollettino della Regione. Sale la pressione sugli ospedali, dove sono 421 i malati Covid ricoverati. Di questi, 357 (+6) sono ospitati nei reparti dell’area medica, 64 (+2) in terapie intensiva.. Continua a salire il numero dei soggetti attualmente positivi, 19.297 (+669) .



In Toscana 518 nuovi casi, età media 43 anni, 3 decessi



In Toscana sono 518 i nuovi casi (508 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico), che portano il totale a 296.464 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 281.354 (94,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.191 tamponi molecolari e 19.446 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,7% è risultato positivo.

Sono invece 9.038 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.746, +2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 301 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (3 in meno).

Oggi si registrano 3 nuovi decessi: un uomo e 2 donne con un’età media di 80,3 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Alle 12 sono state effettuate complessivamente 6.131.738 vaccinazioni, 17.565 in più rispetto a ieri (+0,3%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la 2° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 98% delle 6.257.245 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 167.153 per 100mila abitanti (media italiana: 156.948 per 100mila).