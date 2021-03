Coronavirus, Rt in crescita a 1,16: ecco le regioni in rosso da lunedì

Rt nazionale a 1,16

Sale l’Rt nazionale: tra il 17 febbraio e il 2 marzo 2021 l’Rt medio si attesta sul valore (in crescita dalla settimana precedente) di 1,16 (range 1,02–1,24). Il report dell’Istituto superiore di sanità aggiornato agli ultimi monitoraggi della Cabina di regia, segnala che «l’epidemia è in espansione, con il numero di casi in aumento». Per rallentare i contagi legati alle varianti, aveva spiegato l’Iss, servono misure più severe in quanto «potrebbero avere un impatto rilevante». L’Iss, considerata la circolazione nelle diverse aree del Paese, raccomandava «di intervenire al fine di contenere e rallentare la diffusione delle varianti, rafforzando/innalzando le misure in tutto il Paese e modulandole ulteriormente laddove più elevata è la circolazione, inibendo in ogni caso ulteriori rilasci delle attuali misure in atto».

In sedici fra regioni e province Rt sopra 1

Nella settimana 1-7 marzo (con dati aggiornati al 1), sedici fra regioni e province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di 1. Dieci Regioni (rispetto alle 6 della settimana precedente) hanno un livello di rischio alto: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Sono 10 le regioni e province autonome che hanno una classificazione di rischio moderato: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Molise, Trento e Bolzano, Sicilia, Umbria e Valle d'Aosta. Di queste, la Liguria, il Molise, la Pa di Trento e l'Umbria sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane. Solo la Sardegna è a rischio basso. Delle 16 Regioni con Rt sopra 1 (Campania, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Basilicata, Lombardia, Lazio, Veneto) hanno un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Quattro Regioni (Liguria, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta) hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni e Province autonome hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo 1. Infine, tutte le Regioni tranne 7 hanno riportato allerte di resilienza. Quattro di queste (Campania, Lazio, Puglia e Veneto) riportano molteplici allerte di resilienza, concludono gli esperti. Sono 11 le regioni e province autonome sopra la soglia critica per i ricoveri in area medica e in terapia intensiva: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trento e Bolzano, Toscana e Umbria. La scorsa settimana erano 9.

Accelera l’incidenza: 225 ogni 100mila abitanti

Nel report si legge che nella settimana 1-7 marzo 2021 si continua a osservare una importante accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente (225,64 per 100mila abitanti nella settimana 1-7 marzo contro 194,87 per 100mila abitanti della settimana 22- 28 febbraio 2021.

Sale l’occupazione delle terapie intensive

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è «complessivamente in aumento e sopra la soglia critica», pari al 31% dal 26% della scorsa settimana. Cresce il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, da 2.327 del 2 marzo a 2.756 del 9 marzo. In aumento anche i ricoveri in aree mediche, passati da 19.570 (2 marzo) a 22.393 (9 marzo). «Tale tendenza a livello nazionale - aggiungono gli esperti - sottende forti variazioni inter-regionali con alcune regioni dove il numero assoluto dei ricoverati in area critica e il relativo impatto, uniti all'incidenza impongono comunque misure restrittive».

Rosso automatico con oltre 250 casi ogni 100mila abitanti

La soglia dell’Rt per far scattare la zona rossa resta a 1,25, mentre da lunedì 15 marzo e fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero di contagi superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. E sarà lockdown, con le scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza, bar, ristoranti e negozi chiusi, possibilità di uscire da casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. Visite a parenti e amici solo una volta al giorno, al massimo in due persone. Ulteriore stretta del Consiglio dei ministri, dunque, in base ai nuovi dati della cabina di regia, necessaria alla luce della crescita dei contagi dovuta alle varianti diffuse ormai in tutto il paese e responsabili di oltre la metà dei nuovi casi accertati.