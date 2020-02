Coronavirus in Italia: tre contagiati, 10 sotto test e 63 in quarantena Il ministero è impegnato nella gestione medica nel nuovo importante punto di quarantena del Celio di Andrea Gagliardi

Coronavirus: febbre e congiuntivite i sintomi piu' comuni

2' di lettura

Tre persone contagiate, dieci sottoposte a test, 63 in quarantena tra la struttura dedicata della Città Militare della Cecchignola e il Policlinico militare del Celio a Roma. È questo ad ora il bilancio dell’epidemia del Coronavirus in Italia a dieci giorni dallo scoppio dell’emergenza.

Spallanzani: a ora 15 ricoverati, 38 dimessi

Nel suo bollettino quotidiano l’ospedale Spallanzani aggiorna sul fatto che «sono stati ad ora 53 i pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 38 risultati negativi al test, sono stati dimessi» mentre «quindici pazienti sono tuttora ricoverati - è spiegato - 3 sono casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva ed il giovane proveniente dal sito della Cecchignola), 10 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato, 2 sono pazienti che, risultati negativi al test per nuovo Coronavirus, rimangono comunque ricoverati per altri motivi clinici».



In quarantena tra Cecchignola e Celio

Il ministero è impegnato nella gestione medica nel nuovo importante punto di quarantena del Celio. In un intero piano di una delle palazzine del Policlinico militare, il comando logistico dell'esercito aveva già disposto nei giorni scorsi l’allestimento di tutte le stanze per ospitare gli otto italiani (che resteranno in isolamento per almeno 14 giorni) giunti dalla Gran Bretagna dopo essere partiti da Wuhan con circa 200 passeggeri europei. All'interno delle camere per l'ennesima quarantena ci sono diversi comfort, come tv e wi-fi, e la profilassi è la stessa adottata per i “reclusi” nella città militare della Cecchignola, dove una settimana fa erano stati rimpatriati i primi 56 italiani. Un nuovo ospite potrebbe aggiungersi a breve: Niccolò, lo studente 17enne di Grado bloccato a Wuahn per la febbre rilevata ai controlli medici, ora sta bene. «Faremo di tutto per riportarlo a casa», ha detto il ministro Di Maio.



Bambini senza febbre, buone condizioni

Dopo i test positivi sul giovane 29enne ricercatore emiliano, primo italiano contagiato dal virus, allo Spallanzani di Roma sono finiti anche due bambini che erano alla Cecchignola. «I bambini sono senza febbre

e in buone condizioni generali. Il primo test è risultato negativo per la

ricerca del nuovo Coronavirus» rende noto lo Spallanzani nel suo bollettino quotidiano. «Nella eventualità di una seconda negatività, nel pomeriggio di oggi, il nucleo familiare, unitamente alla donna, sempre proveniente dalla Città Militare e negativa al doppio test, farà ritorno alla Cecchignola».

