Coronavirus, in Italia appena 6 decessi e 126 nuovi casi (il 62% in Lombardia)

Relativamente basso l’incremento nel numero di tamponi, che risulta di 27.218 rispetto ai 37.346 di domenica (oltre diecimila in meno, quindi), per un indice rispetto ai nuovi casi di 0,46%. In totale il numero di tamponi risulta di 5.341.837, mentre i casi testati sono 3.235.504.

Nuove vittime in sole 4 regioni

Solo quattro regioni fanno registrare nuove vittime nelle ultime 24 ore: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. Nelle rimanenti 16 non ci sono stati altri morti. In otto regioni non si registrano invece nuovi positivi: Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria e Molise, così come nella Provincia autonoma di Trento.

Con 7.991 tamponi effettuati, sono 78 i nuovi positivi registrati in Lombardia (di cui 21 a seguito di test sierologici e 28 “debolmente positivi”), il totale sale dunque a 93.819. Sì è verificato un solo decesso (per un totale di 16.640), il dato più basso dal 22 febbraio. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (43); mentre cala ancora quello negli altri reparti che sono 321 (-2). A Milano si sono verificati 36 positivi (18 in città), 13 a Bergamo, 9 a Brescia e zero a Lodi, Pavia, Sondrio e Como.

Sono soltanto due in Piemonte i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati oggi dal bollettino dell'Unità di crisi della Regione. Incremento anche di soli 2 decessi, nessuno relativo alla giornata odierna. Il numero dei guariti cresce di 26 unità,, I ricoverati in terapia intensiva sono 11 (-1 rispetto a ieri), negli altri reparti 283 (-22). Le persone in isolamento domiciliare sono 1196. I tamponi diagnostici finora processati sono 411.939, di cui 226.241 risultati negativi.

In Toscana sono 10.248 i casi di positività al coronavirus, 5 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.817 (l'86% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 334.198, 1.440 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 327, +1,2% rispetto a ieri. Si registra un nuovo decesso: una donna di 90 anni.