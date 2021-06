Coronavirus Italia: oggi 1.723 nuovi casi e altri 52 morti. Positività in calo: 0,81%

5' di lettura

Sono 1.723 nuovi casi di coronavirus in Italia alle 17 di sabato 12 giugno rispetto ai 1.901 di ieri. In 24 ore sono state registrate altre 52 vittime, rispetto alle 69 di ieri 11 giugno. Questo il quadro che emerge dai dati del report quotidiano del ministero della Sanità sulla base di 212.966 tamponi elaborati (rispetto ai 217.619 tamponi di ieri) con un tasso di positività dello 0,81% (rispetto allo 0,9% di ieri).

I casi complessivi sono 4.243.482, i morti raggiungono quota 126.976 e le guarigioni totali 3.954.097 (con un aumento nelle ultime 24 ore di 4.500).

Al momento, in Italia, si contano 162.409 malati, 2.830 in meno di ieri. I ricoverati con sintomi sono 3.655 (rispetto ai 3.876 di ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 574 pazienti, 23 in meno rispetto al giorno precedente e si registrano 25 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 21). In isolamento domiciliare ci sono 158.180 persone (rispetto alle 160.766 di ieri).



In Toscana 146 nuovi casi con età media di 36 anni, 5 i decessi

In Toscana sono 146 i nuovi casi di positività al Covid (140 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 243.252 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 231.869 (95,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.927 tamponi molecolari e 9.301 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo. Sono invece 4.729 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 4.573, -4,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 274 (31 in meno rispetto a ieri), di cui 70 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi, sabato 12 giugno, si registrano 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un'età media di 84,2 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 146 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (21% ha meno di 20 anni, 33% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).



Spallanzani, 67 pazienti ricoverati, 11 in terapia intensiva

All’Istituto Spallanzani di Roma “sono ricoverati 67 pazienti” risultati “positivi al tampone per Sars-CoV-2”. “Sono 11 i ricoverati in terapia intensiva”. Questo l’ultimo bollettino dell’Istituto per le malattie infettive capitolino. “I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture sono 2.789”, concludono i medici.