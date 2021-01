Coronavirus, ultimi dati: in Italia calano i nuovi casi (11.831) e le vittime (364). Ma il tasso di positività sale al 17,6%

285 positivi nelle Marche in 24 ore



Sono 285 i positivi nel percorso nuove diagnosi rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.091 tamponi: 1.420 nel percorso nuove diagnosi (di cui 725 nello screening con percorso Antigenico) e 671 nel percorso guariti, con un rapporto positivi/testati pari al 20,1%. Dei 285 positivi, 125 sono in provincia di Ancona,88 in quella di Pesaro Urbino, 48 in quella di Macerata, 9 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in quella di Fermo e 12 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (32), contatti in setting domestico (67), contatti stretti di casi positivi (88), contatti in setting lavorativo (7), contatti in ambienti di vita/socialità (9), contatti in setting assistenziale (3), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (8), screening percorso sanitario (2). Per altri 69 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 725 test del Percorso Screening Antigenico sono stati riscontrati 64 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari a 9%.

In Basilicata 39 positivi su 193, cinque decessi

Trentanove dei 193 tamponi processati ieri in Basilicata sono risultati positivi al coronavirus: lo ha reso noto la task force regionale specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati cinque decessi (il totale delle vittime lucane è salito a 254). Dei 39 casi positivi, 37 riguardano persone residenti in Basilicata e con 31 guariti (4.488 in totale), i lucani attualmente positivi sono 5.949, dei quali 5.853 in isolamento domiciliare. Rispetto all'aggiornamento di ieri, è aumentato da 88 a 96 il dato delle persone ricoverate, mentre quello dei posti occupati in terapie intensive è sceso da cinque a tre. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Basilicata sono stati esaminati 185.449 tamponi, 172.264 dei quali sono risultati negativi.

4 decessi e 24 persone in rianimazione in Alto Adige

Sono 4 (746 in totale) i decessi per Covid nelle ultime 24 ore in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 723 tamponi molecolari e registrato 86 nuovi casi positivi. Inoltre 70 persone sono risultate positive ai 543 test antigenici effettuati. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 176, mentre sono 149 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate e 20 in isolamento a Colle Isarco. Sono 24 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

3 morti e 58 guariti in Umbria, in aumento i ricoveri



Sono 50 i nuovi positivi al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, su 283 tamponi analizzati (506.539 quelli eseguiti dall'inizio della pandemia), tre i morti e 58 i guariti. Secondo i dati della Regione aggiornati al 2 gennaio, sono in quindi calo gli attualmente positivi, passati da 3.804 a 3.793. In aumento i ricoverati: sono 317 (17 in più di ieri), 47 dei quali (uno in più di ieri) in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia sono guarite dal Covid in Umbria 24.817 persone, mentre 628 sono stati i decessi

189 nuovi casi e 4 morti in Sardegna

Salgono a 31.667 i casi di positività al Coronavirus complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza in Sardegna: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 189 nuovi casi. Si registrano 4 decessi (755 in tutto): due uomini e due donne tra 69 e 81 anni. Le vittime: tre residenti della provincia del Sud Sardegna e una della provincia di Sassari. In totale sono stati eseguiti 487.320 tamponi, con un incremento di 1.496 test (la metà del giorno precedente). Sono, invece, 479 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (dato invariato rispetto a ieri), mentre è di 41 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.152. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 13.925 (+177) pazienti guariti, più altri 315 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 31.667 casi positivi complessivamente accertati, 7.128 (+68) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 5.186 (+42) nel Sud Sardegna, 2.544 (+2) a Oristano, 6.315 (+35) a Nuoro, 10.494 (+42) a Sassari.