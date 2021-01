Coronavirus, ultimi dati: oggi in Italia altri 14.245 casi e 347 vittime. Tasso di positività al 13,8% I tamponi elaborati sono stati oggi 102.974 (rispetto ai 67.174 di ieri). Superata la soglia dei 75mila morti

Coronavirus, ecco cosa si può fare il 3 gennaio

I tamponi elaborati sono stati oggi 102.974 (rispetto ai 67.174 di ieri). Superata la soglia dei 75mila morti

4' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 2.155.446 i casi complessivi di coronavirus in Italia alle 17 di domenica 3 gennaio, con 14.245 nuovi contagi (ieri i nuovi casi erano stati 11.831). Questo il quadro che emerge dai dati del report quotidiano del ministero della Sanità, elaborati sulla base di 102.974 tamponi effettuati. Ieri, 2 gennaio, sono stati effettuati 67.174 tamponi (l’1 erano 157.524). Il tasso di positività è del 13,8%% (ieri 17,6%).

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 347 morti rispetto ai 364 di ieri 2 gennaio che portano il totale, dall'inizio della pandemia, a quota 75.332.. Le guarigioni, invece, sono state nelle ultime 24 ore 14.746 (per un totale di 1.503.900).

Al momento, in Italia, si contano 576.214 malati, 848 in più di ieri.I ricoverati con sintomi sono 23.075 (rispetto ai 22.948 di ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 2.583 pazienti, 14 in più rispetto al giorno precedente e si registrano 154 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 134). In isolamento domiciliare ci sono 550.556 persone (rispetto alle 551.545 di ieri).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Veneto, +3.419 casi e 88 morti in 24 ore

Crescono di un centinaio, rispetto a ieri, i positivi al Covid-19 in Veneto: sono 3.419 i contagi quotidiani. Il Bollettino regionale segnala un totale di 266.264, e 88 decessi, 6.763 dall'inizio della pandemia. Scende il numero dei ricoverati nei reparti ospedalieri, con 2.688 pazienti nelle aree non critiche e scende anche l'occupazione delle terapie intensive, con 365 ammalati.

Loading...

Lazio, 1.681 casi, Roma stabile a quota 700

Oggi su quasi 12 mila tamponi nel Lazio (+2.206) si registrano 1.681 casi positivi (+406), 24 decessi e +952 guariti. Stabili i decessi, aumentano i casi e i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive”. Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.”Il rapporto tra positivi e tamponi e' a 14% - prosegue- I casi a Roma citta' sono stabili a quota 700”.

950 positivi e 25 decessi in Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 950 casi positivi su 7.591 test per l'infezione da Covid-19, con un tasso di positività al 12,5%. E sono 25 i decessi. I casi positivi sono 427 in provincia di Bari, 252 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 78 in provincia di Taranto, 65 nella provincia Bat, 39 in provincia di Brindisi, 2 residenti fuori regione. I decessi sono 8 in provincia di Bari, 6 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia Bat e altri 3 nel Leccese, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.060.971 test e sono 37.059 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 93.653 e sono 54.078 i casi attualmente positivi.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

372 positivi nelle Marche in 24ore

Sono 372 i positivi al covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore nel percorso nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.575 tamponi: 1.400 nel percorso nuove diagnosi (di cui 262 nello screening con percorso Antigenico) e 1.175 nel percorso guariti, con un rapporto positivi/testati pari al 26,6%. I 372 positivi sono 167 in provincia di Pesaro Urbino, 77 in provincia di Ancona, 49 in provincia di Macerata, 43 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ascoli Piceno e 7 di fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (42), contatti in setting domestico (83), contatti stretti di casi positivi (98), contatti in setting lavorativo (14), contatti in ambienti di vita/socialità (13), contatti in setting assistenziale (6), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (15), screening percorso sanitario (8) e 1 rientro dall'estero. Per altri 92 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 262 teste del Percorso Screening Antigenico sono stati riscontrati 11 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.