Coronavirus Italia: 124.636 casi e 15.362 decessi. Lombardia, obbligo di protezione al volto

Sono 124.632 i casi di coronavirus censiti in Italia al 4 aprile, mentre i decessi salgono a quota 15.362. I dimessi/guariti a livello nazionale sono 20.996.

Il quadro in Lombardia

I dati in Lombardia sono «buoni ma non autorizzano a mollare la presa», secondo l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera che guida la tradizionale conferenza stampa pomeridiana sull’epidemia di coronavirus. I positivi sono in totale 49.118, in aumento di 1.598 unità rispetto a venerdì 3 aprile, mentre i decessi sono 8.656 ossia 345 in più. Cala la pressione sulla terapia intensiva: sono 1.326 i pazienti ricoverati, 55 in meno rispetto a ieri. Crescono di 886 unità i dimessi che raggiungono le 27.134 unità dall’inizio dell’epidemia.

In giro con la mascherina

In regione si dovrà andare in giro indossando la mascherina o comunque con una protezione su naso e bocca: è quanto prevede la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana che entrerà in vigore da domenica 5 aprile. Fino al prossimo 13 aprile, spiega la Regione Lombardia in una nota, «restano in vigore le misure restrittive già stabilite per l'intero territorio lombardo lo scorso 21 marzo con ordinanza regionale». In più, però, la nuova ordinanza del presidente Attilio Fontana «introduce anche l'obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe».

