Coronavirus, un italiano su 2 teme il contagio. Il 77% pronto all’emergenza fino all’estate La fotografia di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore: il 64% condivide la chiusura delle scuole decisa dal governo e il 67% teme contraccolpi sull’economia di Marta Casadei

Foto Ansa

3' di lettura

L’epidemia di Coronavirus non accenna (ancora) a spegnersi e gli italiani ne sono perfettamente consapevoli: il 76% ritiene che, nel prossimo mese, i contagi aumenteranno ancora rispetto a oggi. E secondo il 62% l’emergenza si esaurirà tra due o tre mesi. Mentre il 15% pensa che durerà ancora di più.

Coronavirus in Italia: uno su due ha cambiato vita

Le percentuali sono emerse da un’indagine condotta dall’istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. La fotografia restituisce l’immagine una popolazione intimorita dal contagio - ad avere paura di contrarre il virus è il 54% degli intervistati - che ammette, in un caso su due (55%), di aver cambiato i propri comportamenti in ragione dell’epidemia di Covid-19 che dal 21 febbraio, a partire dal caso del Paziente 1 di Codogno, è esplosa in Lombardia e Veneto e, di giorno in giorno, si sta espandendo in tutta la Penisola. «Il dato è distribuito su tutta Italia e non solo nelle regioni più colpite dal virus, quindi non va sottovalutato - spiega Antonio Noto -. Gli italiani sono consapevoli dell’emergenza e sono un po’ rassegnati. Si aspettano che non finirà prima dell’estate».

Dall’Amuchina alla mascherina: ognuno si protegge a modo suo

Ognuno si prepara a combattere il virus come può: la maggioranza ha acquistato l’Amuchina (59%) ed evita, come suggerito dalle autorità, i luoghi affollati (58%). Circa una persona su due (54%) ammette di aver limitato la propria vita sociale, magari costretta (almeno nelle zone rosse e gialle) a fare a meno di palestre, concerti, eventi. Decisamente meno “pesante” la percentuale di italiani che hanno acquistato una mascherina: lo ha fatto solo il 12 per cento del campione. Meno della metà di coloro che, invece, hanno optato per una soluzione più drastica: evitare di uscire (27%). «I cittadini, in assenza di indicazioni certe o protocolli precostituiti - spiega Noto -, si sono dati un’autoprescrizione. Ha prevalso il passaparola».