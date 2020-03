Coronavirus, Kiko chiude tutti i negozi italiani L’azienda di cosmetica ha deciso di rispettare le indicazioni introdotte dal Governo per ridurre il contagio. La decisione riguarda 340 punti vendita di Marika Gervasio

Kiko chiude fino al 3 aprile i negozi italiani per l’emergenza coronavirus. Il motivo: rispondere alle più recenti restrizioni introdotte a livello nazionale dal Governo italiano per contenere l’epidemia. Tale misura, che coinvolgerà i 340 punti vendita.



«Senza allarmismi e paura ma con serietà e razionalità abbiamo deciso di fare quanto in nostro potere per tutelare al massimo la salute dei nostri clienti e dei nostri dipendenti, nonostante il considerevole impatto economico - commenta l’ad Cristina Scocchia -. Siamo fiduciosi che potremo tutti tornare presto ad essere più forti di prima. Ma per farlo, adesso è doveroso fermarci. Ringraziamo i medici e il personale sanitario che in questi giorni sono instancabilmente in prima linea».