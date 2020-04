Coronavirus, l’allerta di Fbi e Servizi sugli attacchi hacker agli ospedali La Federal Bureau of Investigation ha emanato una nota internazionale su un nuovo rischio cyber per «industrie globali tra cui il settore sanitario» di Marco Ludovico

Allerta in tutto il mondo per gli attacchi hacker nel settore sanitario. In Italia è ormai ufficiale da giorni un’incursione informatica all’ospedale Spallanzani. Ma lo scatenarsi dei pirati informatici contro le reti ospedaliere e le aziende di tipo sanitario è un fenomeno globale. Come ha avvisato Fbi-Federal Bureau of Investigation, l’agenzia del governo americano di polizia federale.



Rischio in Usa, Europa, Asia e Medio Oriente

La nota Fbi risale al 30 marzo: mette in guardia, in particolare, contro il crescendo di attacchi svolta da una tipologia di malware nota come Kwampirs. «È il terzo bollettino Fbi dall’inizio dell’anno sulla campagna di attacchi cibernetici - spiega Stefano Mele, presidente della commissione Sicurezza cibernetica del Comitato Atlantico Italia - condotta a livello globale soprattutto contro le principali aziende sanitarie multinazionali e le strutture ospedaliere» . Un pericolo anche per l’Italia ai vertici tra i Paesi nell’emergenza COVID-19.



«Colpiti molti target»: unità sanitarie e imprese

«L’Fbi valuta che gli attori di Kwampirs hanno ottenuto l’accesso a un gran numero di ospedali globali» osserva il documento americano. Ricorda l’avvocato Mele: «Fbi ha rivelato come questa campagna di attacchi, condotta dal gruppo denominato Orangeworm sin dall’aprile del 2018, si è caratterizzata da una selezione ben precisa degli obiettivi». E aggiunge: «La metodologia dell’attacco si basa essenzialmente sul prendere anzitutto possesso della rete e dei sistemi informatici della vittima in maniera quanto più ampia e persistente possibile».



L’obiettivo criminale: bloccare le attività

L’attacco ha lo scopo iniziale di « carpire dati e informazioni, installando successivamente anche altri malware per eventuali ulteriori scopi. Come, per esempio, quello di bloccare l’operatività dell’infrastruttura colpita» fa notare Mele. «Le entità targetizzate vanno dalle principali compagnie sanitarie transnazionali alle organizzazioni ospedaliere locali. La portata delle infezioni varia da macchine infette localizzate a infezioni aziendali» si legge nel documento Fbi. Una raffica di attacchi a tutto campo.



L’ipotesi dell’incursione di uno stato estero

Incursioni come queste devono essere subito accertate nella loro origine: se giungono da un attore statale c’è da avere i brividi. «Questo genere di attacchi cibernetici, soprattutto nel caso dei ransomware, può far propendere l’analisi verso le tipiche attività delle organizzazioni criminali, tese soprattutto a ottenere un vantaggio economico. Ma la scelta oculata dei target - osserva Stefano Mele - e il loro ruolo centrale in un periodo di profonda crisi sanitaria potrebbe mascherare, in realtà, anche l’attività di governi esteri».



Il Dis dopo l’attacco allo Spallanzani

Diventa così essenziale il comunicato emanato dal Dis (Dipartimento informazioni e sicurezza) il 1° aprile. «Alcuni attacchi informatici ai danni di strutture italiane di eccellenza attualmente impegnate nel fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto relativa al Covid-19, sono stati oggetto, qualche giorno fa, di una riunione straordinaria del Nucleo Sicurezza Cibernetica» guidato dal vicedirettore Roberto Baldoni. Alla riunione hanno partecipato gli specialisti «dell’intelligence (Aise e Aisi) e della Polizia postale (Cnaipic)» il centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche.