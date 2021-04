Coronavirus: «L’altra faccia del coronavirus è l’affetto e la solidarietà»

I punti chiave L’antigenico negativo e il molecolare positivo

Il responso del saturimetro non lascia scampo

Quando respirare sembrava un ’impresa

La solidarietà arriva anche nel letto d’ospedale

Le uova di Pasqua per ricordare di sognare insieme

Nell’ambergo Covid è come essere ai domiciliari

Poi restano gli strascichi psicologici

«L’altra faccia del Covid, quella che ho scoperto stando in ospedale, è l’affetto e la solidarietà. Gli amici ritrovati, la vicinanza di persone sconosciute, le amicizie nate nella sofferenza». Patricia Rossi, italo-australiana, neopensionata con quota 100, è appena uscita da un albergo per positivi, dopo il ricovero nel reparto Covid Santa Caterina, dell’Ospedale San Pietro di Roma.

L’antigenico negativo e il molecolare positivo

Riavvolgendo il filo, Patricia ha un biglietto in tasca per Mombasa, per andare a trovare per Pasqua la figlia che lavora nel sociale in Kenya. Si sottopone il 13 marzo, nella stessa giornata, a due tamponi, antigenico e molecolare, presa dallo scrupolo perchè la sorella che aveva visto una decina di giorni prima è positiva da 4 giorni. «Preparo la valigia perchè il responso immediato del tampone veloce è negativo, ma il giorno dopo si ferma tutto, perché arriva il risultato del molecolare, che ho voluto fare per eccesso di scrupolo. É positivo. Un fatto che vorrei denunciare, perché se non avessi fatto anche il molecolare potevo partire e infettare il mondo». É completamente asintomatica.

Il responso del saturimetro non lascia scampo

Il giorno dopo il nuovo coronavirus si manifesta con la sua forza devastante. Si scatena una febbre altissima, che persiste. Non scende. Iniziano una serie di disturbi collaterali associati alla malattia. Poi le difficoltà respiratorie. Il medico le fa iniziare la cura con gli antinfiammatori, poi arriva l’antibiotico. Le sue condizioni peggiorano di giorno in giorno, fatica ad alzarsi dal letto, la mancanza di respiro diventa sempre più evidente, finchè, sola in casa, non riesce quasi più ad alzarsi e a parlare. Si guarda allo specchio, ha il viso deformato. Il genero le lascia fuori alla porta il saturimetro, inizia a usarlo. Il risultato qualche giorno dopo è sconcertante: 78. Il medico di base non risponde, la figlia dal Kenya chiama il numero verde italiano per chiedere aiuto. L’ambulanza arriva in un quarto d’ora. Patricia non ha la forza per sollevare la valigetta che si è preparata. La ricoverano immediatamente al reparto Covid dell’Ospedale San Pietro di via Cassia. Il responso dopo indagini immediate è quello di polmonite interstiziale.

Quando respirare sembrava un’impresa

«Oggi è facile brindare alla vita e mettere una foto sorridente, ma ho passato delle giornate in cui ho pensato di non farcela, in cui respirare mi sembrava un’impresa». Pubblica una foto su Facebook con la mascherina dell’ossigeno e gli amici le sono subito vicini, la sostengono, la incoraggiano, le fanno forza. «Ecco, ci metto la faccia», scrive su Fb mostrando la sua foto stesa nel letto d’ospedale con l’ossigeno. E «a coloro che non credono al Covid» dice: «Meditate! La situazione precipita in poche ore, la variante è più pericolosa. Sono sotto controllo, vi amo, era doveroso rendere pubblico». Gli amici le mandano subito messaggi d’incoraggiamento.

La solidarietà arriva anche nel letto d’ospedale

Anche in ospedale trova sostegno. Nel reparto Covid la mettono in stanza con una avvocatessa che sta malissimo, ha il marito allo Spallanzani in grave pericolo, i figli a casa positivi al Covid-19 e la persona che lavora per loro in terapia intensiva. Cercano di farsi forza, di superare la paura, le difficoltà. «Letto 722. L’ossigeno sempre a mille non permette di dormire. Nella stanza accanto una signora chiama la mamma giorno e notte. É straziante, ma nelle difficoltà che abbiamo vissuto la nostra stanza è stata affollata di affetto, sostegno e solidarietà. É nato anche un rapporto forte di amicizia con la mia compagna di stanza».