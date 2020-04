Coronavirus, l’Antitrust sospende i termini per pagare le sanzioni L’Antitrust, spinta dall'emergenza coronavirus, ha deciso di sospendere i termini di pagamento delle sanzioni di Andrea Biondi

L’emergenza coronavirus ferma momentaneamente il pagamento delle sanzioni decise dall’Antitrust. Le multe messe in freezer sono quelle il cui il termine per il pagamento cade fra il 23 febbraio e il 15 aprile. Per queste ci si potrà pensare l’1 ottobre.

La nota dell’Autorità guidata da Roberto Rustichelli riconduce il provvedimento a un’«interpretazione dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 in relazione ai termini dei procedimenti e ai termini di pagamento delle sanzioni».

Per quanto riguarda le sanzioni elevate su temi di concorrenza, i termini per il pagamento delle sanzioni che scadono nel periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 sono prorogati al 1° ottobre 2020.

Per le sanzioni in materia di tutela del consumatore, «il cui pagamento, in base a quanto disposto dall'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, il termine esecutivo è sospeso e ricomincerà a decorre al termine della sospensione». Quindi i 30 giorni scatteranno alla fine del periodo di sospensione.

Per le sanzioni, tanto di concorrenza quanto di tutela del consumatore, «in relazione alle quali è stata concessa la rateazione del pagamento – continua la nota dell’Antitrust – i termini delle relative rate che scadono nel periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 sono sospesi».