Coronavirus, l’appello di Openjobmetis: 1.000 lavoratori da reclutare nell’agricoltura entro un mese

Per la selezione basta lo smartphone

Openjobmetis si è attivata per fare una selezione smart attraverso una piattaforma ad hoc e utilizzando Skype e Whattsapp nel rispetto del controllo documentale necessario. A chi si vuole candidare basta solo uno smartphone e in pochi minuti si fanno colloqui e assunzione.

Continua la responsabile: «Fino ad ora chi ha proposto la propria candidatura erano persone di esperienza nel settore e non giovani, per esempio, soprattutto dal Sud. Ma per queste mansioni serve solo la buona volontà. Pensavamo ci fossero più offerte da parte di candidati alla prima esperienza che magari sono stati costretti a chiudere la propria attività artigianale, ma fino ad ora non le abbiamo ricevute. Ribadisco che non è un lavoro di fatica, si sta all’aperto e non si sollevano pesi, ma è ripetitivo e può essere fatto da entrambi i sessi. Anzi per alcune fasi le donne sono preferite, soprattutto per il confezionamento».



Il contratto e la copertura assicurativa

«Il contratto in somministrazione che proponiamo è quello standard nazionale, 1.600-1.800 euro lorde per sei ore e mezza di lavoro dal lunedì al sabato. Poi ci sono gli straordinari che vengono stabiliti dalle aliquote provinciali. La durata varia e può coprire un periodo più breve, un mese o più, fino ad arrivare a un rapporto lavorativo annuale», conclude.

In molti casi poi vengono offerti vitto e alloggio e non si esclude, aggiunge Zonzin, che in futuro si pensi a forme di incentivo monetario extra come i bonus. Sul fronte della sicurezza vengono poi garantite tutte le precauzioni necessarie per questa emergenza: mascherine, guanti, tuta da lavoro e copriscarpe. Alcune realtà soprattutto le più grandi e organizzate stanno anche proponendo una polizza assicurativa accessoria per ulteriore protezione dal contagio da Covid-19 oltre a quella per la malattia garantita dall'Inps.

Per chi volesse candidarsi non serve presentarsi nelle filiali, che comunque operano a orario ridotto e con il personale al minimo per garantire la sicurezza, basta scrivere una mail alle sedi delle città dove è attiva la richiesta (al momento Verona, Bussolengo, Mantova, Mirandola, Reggio Emilia, Cesena, Latina, Bari, Cremona, Piacenza, Parma, Alessandria, Torino e Ragusa) indicando nell’oggetto “Campagna agricoltura”.