Coronavirus, l’auto europea scappa dalla Cina PSA rimpatrierà parte del suo personale in Cina e ci sono i primi casi di contagio di Simonluca Pini

(Bloomberg)

2' di lettura

Il Coronavirus ferma anche l'industria automobilistica europea. Il Gruppo PSA ha infatti dichiarato che rimpatrierà il personale europeo e le loro famiglie presenti nell'area di Wuhan in Cina, focolaio del Coronavirus e città che ospita un lungo elenco di fabbriche automobilistiche e centri di sviluppo. Più critica la situazione per Webasto, con due dipendenti contagiati dal Coronavirus e 11 fabbriche in Cina di cui il più grande al mondo proprio nella città di Wuhan.

PSA lascia la Cina per il Coronavirus

La casa automobilistica ha affermato che 38 persone sarebbero state evacuate e che l'iniziativa sarebbe stata eseguita in piena collaborazione con le autorità cinesi e il consolato generale francese. I dipendenti e le loro famiglie resteranno in quarantena prima di tornare nel loro paese d'origine. Inoltre PSA ha anche affermato di stare valutando la situazione dei dipendenti cinesi, vista la partnership con Dongfeng Motor e le tre fabbriche attive a Wuhan.

L'automotive a Wuhan

A Wuhan a sede la Dongfeng Motor Corporation - di proprietà del Governo cinese - ovvero il secondo costruttore della nazione asiatica con una produzione che supera i 4 milioni di veicoli all'anno. Oltre che con il marchio Dongfeng, il Gruppo costruisce veicoli con i brand Venucia ed Aeolus e - attraverso una serie di joint venture - costruisce vetture Honda, Nissan, Infiniti, Peugeot, Citroen, Renault, Kia e Yulon. oltre che propulsori Cummins e ponti Dana.

Nell'area lavora con un maxi impianto anche Saic che tramite la partnership con General Motors, produce modelli Cadillac, Buick e Chevrolet. E vi lavorano anche il colosso della componentistica tedesco Bosch (con due stabilimenti), la francese Valeo l'altra francese Faurecia (tecnologie di illuminazione e sistemi di assistenza alla guida), la Tenneco e la BorgWarner, che produce principalmente componenti per veicoli ibridi ed elettrici, inclusi motori, avviatori e alternatori.