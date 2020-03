Coronavirus, l’emergenza è ancora in Lombardia: cresce Milano. La situazione regione per regione In termini di crescita percentuale, la Lombardia rallenta, ma è nettamente nella situazione più grave. Crescono Piemonte e Toscana. In Calabria due focolai di Luca Salvioli

(ANSA)

L’emergenza è e resta soprattutto la Lombardia: è qui che è stato registato all’incirca un caso sue due di coronavirus in Italia. Ovvero 16.220 casi su 31.506 . Come noto il numero di contagi registrato da Protezione civile e ministero della Salute è quello certificato dai tamponi, un numero decisamente inferiore rispetto alle stime della diffusione del virus: secondo Gimbe i positivi nel Paese sono almeno 100mila.

Il numero di morti e terapie intensive

Prendendo come riferimento i deceduti per coronavirus, in Lombardia sono 1.640 sui 2.503 nazionali:ovvero il 65%. Anche questo dato non è del tutto esaustivo, perlomeno non in tutte le province. Scrive L’Eco di Bergamo che secondo i sindaci del bergamasco «purtroppo i morti sono molti di più di quelli dei report». Si tratta di «persone, soprattutto anziani, a cui non viene fatto il tampone e che quindi sfuggono al monitoraggio» scrive il giornale.

Altro dato estremamente importante è quello delle terapie intensive: sui 2.060 i malati ricoverati in terapia intensiva per Covid-19, 879 sono in Lombardia.

Allerta Milano

Leggendo i trend, la crescita di contagiati in Lombardia è stata del 10%, contro il 12,5% nazionale. Una delle poche buone notizie di questi giorni è che la crescita sta calando in termini percentuali. A livello di province, preoccupa la crescita di Milano del 17,3%, mentre rallenta Bergamo (+6,2%) - dove la situazione è la più grave d’Italia con i posti di terapia intensiva terminati - e la provincia di Lodi è ormai quasi ferma (+4%). Percentuale elevata anche per Mantova (+21,7%), Como (+16,3%), Varese (+15,8%) e Sondrio (+60%, 74 casi).

