Coronavirus, l’Europarlamento dice sì ai recovery bonds Obbligazioni garantite dal bilancio Ue, esortazione all’uso del Mes, no ai coronabond: sono i punti salienti della risoluzione adottata dal corrispondente Beda Romano

BRUXELLES – In un contesto politico accesissimo e a meno di una settimana da una prossima riunione dei capi di Stato e di governo dell’Unione, il Parlamento europeo ha approvato venerdì 17 aprile un’attesa risoluzione non vincolante nella quale esorta i Ventisette a qualche forma di mutualizzazione dei debiti pubblici per rispondere allo shock economico provocato dalla pandemia influenzale. Il testo ha provocato gravi divisioni, soprattutto nel mondo politico italiano.



Al voto hanno partecipato 694 parlamentari: i sì sono stati 395, i no 171 e le astensioni 128. In una conferenza stampa qui a Bruxelles, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha espresso cauto ottimismo sulla possibilità che il Consiglio europeo previsto il 23 aprile possa rivelarsi utile per trovare un compromesso tra i governi europei. Ha sottolineato l’importanza del momento, notando che i Ventisette devono «dimostrare solidarietà».

Il testo della risoluzione approvata dal Parlamento Europeo



Tra le altre cose, la risoluzione – appoggiata da popolari, liberali e socialisti – invita Bruxelles a «proporre un massiccio programma di rilancio i cui investimenti sarebbero finanziati da un accresciuto bilancio europeo cosi come da obbligazioni per la ripresa (recovery bonds, ndr) garantite dallo stesso bilancio comunitario, senza comportare la mutualizzazione del debito esistente». La mutualizzazione di debiti futuri non è quindi esclusa ai sensi di una risoluzione composta da 73 capoversi e 14 pagine.