Coronavirus, l’impatto negativo delle chiusure sui musei (che valgono l’1,6% del Pil)

L’Egizio di Torino è già in rosso

«L’effetto per noi è devastante - racconta il direttore del Museo Egizio di Torino - Il nostro museo è sempre stato aperto 364 giorni l’anno, chiude solo a Natale. Questa è la prima chiusura vera dalla seconda guerra mondiale. Non era mai successo, nemmeno quando abbiamo fatto lavori importanti di ristrutturazione».

Da lunedì 24 febbraio il museo ha avuto i primi contraccolpi. Ha registrato 12mila cancellazioni di prenotazioni previste per questa settimana (molte scuole). «Siamo in rosso di 500mila euro compresi i ricavi indiretti - racconta Greco - Un fatto grave per noi che non siamo un museo statale». Il museo, che è un modello economico di autosostenibilità, ricava dal pubblico oltre il 70% delle risorse. In queste ore tutti i lavoratori sono all’opera. «Non abbiamo entrate ma le spese continuano: i restauri vanno avanti, le spese per l’impiantistica sono fisse», racconta il direttore.

La vera preoccupazione è sul lungo periodo. «Facciamo proiezioni economiche ipotizzando che la chiusura si protragga nelle prossime settimane - spiega Greco - La vera preoccupazione è per agosto, quando abbiamo il picco di visitatori stranieri. Visitatori che sono abituati a prenotare con largo anticipo».

«Per me è sempre stato fondamentale il rapporto diretto con il pubblico - spiega Greco , noto per le Passeggiate del Direttore - Ora ogni giorno registrerò video per il pubblico da mettere online e a breve faremo anche pillole destinate alle scuole. E poi continuo a invitare a visitare la nostra collezione virtuale con 3.600 reperti online».

Venezia reagisce con lo schema acqua alta

«Per noi l’impatto è decisamente rilevante - spiega Mattia Agnetti, segretario generale della Fondazione Musei Civici di Venezia, che gestisce 11 musei tra cui Palazzo Ducale e Museo Correr - Veniamo da mesi difficili per l’acqua alta. Eravamo finalmente in un trend di recupero...Non ci voleva tra i musei chiusi e il Carnevale annullato». Le mancate entrate per questa settimana ammontano a 400mila euro, una cifra importante per una istituzione che non ha trasferimenti statali. In questa settimana di chiusura la fondazione continua a lavorare sulla manutenzione e su interventi igienico-sanitari in vista della riapertura.