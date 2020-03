Coronavirus, l’indice Pmi di Eurolandia crolla al minimo storico di 31,4 L’indicatore, che misura il livello dell’attività economica, è sceso soprattutto nei servizi (turismo, viaggi, ristorazione), mentre la catena delle forniture è in difficoltà tra prezzi in calo di Riccardo Sorrentino

Un crollo. Non imprevisto, ma in ogni caso drammatico. L’indice Pmi-Markit flash di Eurolandia - che misura in tempi rapidi il livello di attività dell’intera economia dell’Unione monetaria - è sceso a quota 31,4, da 51,6 di febbraio. È il minimo dal ’98, da quando l’indicatore viene calcolato. Nel 2009, durante la grande recessione, era calato fino a 36,2.

Si è contratta soprattutto l’attività dei servizi, il cui indice è sceso a 28,4 da 52,6, mentre il manifatturiero - almeno per il momento - ha tenuto meglio: l’indice è calato a 44,8 da 49,1 di febbraio e la componente relativa alla sola produzione è scesa a 39,5 da 48,7. L’indice Pmi, frutto di un sondaggio presso i Purchasing manager - i direttori acquisti che hanno un quadro completo delle attività delle aziende - al di sotto di quota 50 segnala una contrazione dell’attività.

Evidenti i motivi di questo crollo: le misure prese per contenere l’epidemia di coronavirus che hanno iniziato a ridurre anche l’attività economica. Francia e Germania, due paesi che hanno iniziato relativamente tardi a limitare i contatti, hanno così segnato flessioni molto consistenti ma inferiori - spiega la Markit che realizza il sondaggio - a quelle del resto dell’Europa (il dato italiano sarà pubblicato il 1° aprile per il manifatturiero e il 3 per i servizi e l’indice composito, complessivo).

L’indice flash francese ha segnato una flessione a 30,2 da 52, quello tedesco un calo a 37,2 da 50,7. In entrambi i casi - come in tutta la zona euro - il settore dei servizi ha sofferto di più, mentre il manifatturiero ha mostrato una maggiore resilienza. Turismo, viaggi e ristorazione sono stati i comparti inizialmente colpiti dalle misure di contenimento.

A confermare la natura atipica di questa crisi, le indicazioni delle aziende sull’andamento della catena delle forniture (la supply chain) rivelano forti ritardi nelle consegne, inferiori solo a quelle registrate a maggio 2000, mentre i prezzi - che nei precedenti episodi di shock sull’offerta erano aumentati - sono calati, nel settore industriale «a un livello non visto da quattro anni - spiega il comunicato della Markit - perché le imprese hanno offerto sconti per aumentare le vendite e ridurre le scorte. Questi sconti sono stati riferiti in modo ampio anche nel settore dei servizi». Anche l’occupazione si sta contraendo a livelli non visti dalla Grande recessione.