Coronavirus, l’inversione a U di Boris Johnson: tutti a casa, negozi chiusi La rapida diffusione del virus convince finalmente il premier: misure restrittive senza precedenti in Gran Bretagna di Nicol Degli Innocenti

Cambio di marcia. L’appello di Boris Johnson agli inglesi in tv: «Restate a casa»

4' di lettura

LONDRA - La Gran Bretagna segue le orme dell’Italia. Boris Johnson ha annunciato la sera di lunedì misure restrittive senza precedenti mirate a rallentare la rapida diffusione del coronavirus. In un discorso alla nazione, il premier ha dichiarato che per combattere il «nemico invisibile» serve «un enorme sforzo collettivo».



Da martedì mattina quindi restare a casa diventa un obbligo: sarà possibile uscire solo per fare acquisti essenziali e per passeggiare o fare attività fisica una volta sola al giorno. Sarà vietato incontrare amici fuori casa, saranno proibiti i gruppi di più di due persone e tutti i negozi a parte gli alimentari e le farmacie saranno chiusi.

«La polizia avrà il potere di far osservare le regole e di imporre multe a chi non le rispetta», ha avvertito Johnson. Chi non può lavorare da casa avrà un permesso speciale solo per fare il tragitto dal lavoro a casa. «Sarà difficile, ma non ci sono opzioni facili - ha detto il premier -. Alla fine insieme batteremo questo virus».



Il Governo britannico ha stentato finora a tenere il passo con il coronavirus. La strategia iniziale di Johnson di ottenere risultati con le buone non sembra avere funzionato e per questo Londra ora ha deciso di usare il pugno di ferro.



Johnson ha dovuto sopprimere i propri istinti liberali e limitare la libertà dei cittadini, preziosa per tutti gli inglesi e sacrosanta per i conservatori.

Nel pomeriggio il Parlamento di Westminster aveva approvato il Coronavirus Bill, una legge di emergenza che concede al Governo e alla polizia poteri straordinari mai utilizzati in tempo di pace, compreso il potere di chiudere aeroporti e frontiere e arrestare persone per ragioni di salute pubblica. La legge passa ora alla Camera dei Lord. «Spero che queste misure non siano mai necessarie», ha detto il ministro della Sanità Matt Hancock.