Coronavirus, l’Italia riapre senza la App Immuni Il presidente del Consiglio ha annunciato che la sperimentazione partirà nei prossimi giorni. Manca ancora la relazione del Garante per la privacy

Privacy, tracciamento e volontarietà: ecco la app “Immuni”

L’Italia riapre ma perché la app per il tracciamento dei contatti scenda in campo nella fase due e mezzo della gestione dell’emergenza coronavirus, quella della riapertura pressoché totale, bisognerà attendere un (altro) po’: almeno fino a fine mese. «Nei prossimi giorni - ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - partirà la sperimentazione».

Il nodo del giudizio del Garante

Ma prima che l’applicazione di contact tracing passi alla fase della sperimentazione, è necessario il via libera del Garante per la Privacy sulla base di una relazione tecnica. Il nome “tecnico” della verifica è “Valutazione di impatto sulla protesìzione dei dati”, o anche Dpia. Questa procedura è obbligatoria in tutti i casi in cui un trattamento di dati può delineare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La verifica deve essere effettuata prima di procedere al trattamento. Anzi: la valutazione andrebbe ripetuta a intervalli regolari. Nel caso di una bocciatura, la palla tornerebbe agli sviluppatori. E la conseguenza sarebbe un ulteriore slittamento nella tabella di marcia per rendere operativa Immuni.

E se sia dal Governo sia dal mondo dei virologi viene messo in evidenza che Immuni - questo il suo nome - non è e non sarà lo strumento che consentirà di archiviare il Covid-19, rimane il fatto che la procedura per mettere a disposizione degli italiani questa applicazione ha preso avvio circa due mesi fa. E in queste ore di riaperture di bar, ristoranti, negozi, parrucchieri dopo il grande lockdown la app per il contact tracing dei sospetti casi positivi di Covid 19 prodotta dalla società Bending Spoons avrebbe potuto dare un suo contributo.

Procedura iniziata a fine marzo

Il 21 marzo il ministro della Salute indice in videoconferenza una riunione con tecnici del ministero, i rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità e dell’Organizzazione mondiale della sanità, il ministro per l’Innovazione tecnologica e gli esperti del dipartimento della Presidenza del Consiglio per la trasformazione digitale per delineare “una linea d’azione” per l’introduzione di un sistema digitale di contact tracing da sottoporre in seguito ai dovuti passi successivi di valutazione da parte delle istituzioni. Due giorni dopo è la volta di una richiesta pubblica di offerte volta a raccogliere contributi da aziende, università, centri di ricerca e società civile nell’ambito dei dispositivi per la prevenzione, la diagnostica e il monitoraggio per il contenimento e il contrasto del diffondersi del coronavirus. Giungono 319 proposte per il monitoraggio e 504 per la telemedicina. Il 31 marzo comincia a essere operativa una task force composta da 74 esperti, divisi in otto sottogruppi. Il gruppo di lavoro “data-driven per l’emergenza Covid-19” è stato istituito dalla ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano in accordo con il collega della Salute Roberto Speranza.

A metà aprile la scelta ricade su Immuni

Il 15 aprile la Commissione europea pubblica le linee guida per la realizzazione di applicazioni finalizzate al tracciamento dei contagi. Il giorno dopo con un’ordinanza il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri dispone la stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la Bending Spoons spa, la società progettatrice della app. Il software è tra quelli selezionati dagli esperti della task force istituita dal ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione in accordo con il ministero della Salute, e quello ritenuto alla fine più idoneo.