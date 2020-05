Coronavirus, l’Italia riparte: ecco cosa si può fare e cosa no Si allenta il lockdown, scattano nuove regole. Ci si può spostare liberamente all’interno della propria regione, si possono vedere gli amici, restano vietati gli assembramenti di Nicoletta Cottone

L’Italia riparte: dal ristorante al parrucchiere ecco le regole

Si allenta il lockdown, scattano nuove regole a partire dal 18 maggio. Ci si può spostare liberamente all’interno della propria regione, si potranno vedere gli amici, restano vietati gli assembramenti. Ecco dove è obbligatorio usare le mascherine, come comportarsi al parco, come svolgere l’attività sportiva. Ecco cosa cambia dal 18 maggio.

Dove è obbligatorio usare le mascherine?

Per il contenimento della diffusione del coronavirus è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. E comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Si possono usare le mascherine autoprodotte?

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, mascherine

monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Ci si può spostare liberamente nella propria regione?

All’interno della propria regione ci si può spostare liberamente. Non servirà più l’autocertificazione. Sono comunque vietati gli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spostamenti potranno essere limitati con provvedimenti ad hoc, in specifiche aree del territorio nazionale, per motivi legati ai rischi epidemiologici.

Ci si può spostare liberamente in altre regioni del Paese?

Fino al 3 giugno gli spostamenti tra regioni sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Solo dal 3 giugno sarà consentito spostarsi liberamente in altre regioni del Paese. Saranno consentiti anche gli spostamenti da e per l’Unione europea, fra gli Stati Schenghen, il Regno Unito, la Repubblica di San Marino e il Principato di Monaco. Gli spostamenti potranno essere limitati da appositi Dpcm, in specifiche aree del territorio nazionale o in specifici Stati, per motivi legati ai rischi epidemiologici.