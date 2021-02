Coronavirus, l’Rt nazionale sale a 0,99. Incidenza in crescita: 135 casi ogni 100mila abitanti, solo Sardegna sotto 50 La scorsa settimana si registravano 133,13 casi ogni 100mila abitanti. Solo la Sardegna ha contagi sotto 50 ogni 100mila abitanti: 38,72 di Nicoletta Cottone

La scorsa settimana si registravano 133,13 casi ogni 100mila abitanti. Solo la Sardegna ha contagi sotto 50 ogni 100mila abitanti: 38,72

Sale l’Rt nazionale, aumenta l’incidenza del nuovo coronavirus su 100mila abitanti. Sono i primi dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute che ha interessato la settimana 8-14 febbraio 2021. I dati del report confermano per la terza settimana «segnali di tendenza a un graduale incremento nell’evoluzione epidemiologica che richiede misure di mitigazione nazionali e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione». Il report sottolinea che un nuovo rapido aumento dei casi «potrebbe rapidamente portare ad un sovraccarico dei servizi sanitari in quanto si inserirebbe in un contesto in cui l'incidenza di base è ancora molto elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per Covid-19 in area critica».

Sulla base dei dati in serata n nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza farà passare in area arancione le regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. Sarà in vigore da domenica 21 febbraio. Bolzano e Umbria per i dati dovrebbero diventare rosse, ma di fatto lo sono già per ordinanze regionali. L’unica regione che registra contagi sotto 50 ogni 100mila abitanti è la Sardegna con 38,72. Poco sopra 50 la Valle d’Aosta

Rt in crescita in Italia. Nel periodo 27 gennaio-9 febbraio, l'indice di contagio medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0.99 (range 0.95– 1.07), in crescita rispetto alla settimana precedente e con un limite superiore che comprende l’uno. Dieci fra regioni e province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di 1, di cui 9 anche nel limite inferiore del range, «compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente. Le altre Regioni/Pa hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario di tipo 1». Le 10 regioni con Rt superiore a 1 sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, province autonome di Bolzano e Trento, Toscana e Umbria.

E risulta in crescita anche l’incidenza di Covid-19 a livello nazionale: 135,46 casi per 100mila abitanti nella settimana 8-14 febbraio rispetto a 133,13 per 100mila abitanti registrati nella settimana 1-7 febbraio. «Lontana - si legge nel report - da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti». L’incidenza settimanale supera la soglia di 250 casi per 100mila abitanti in tre fra regioni e province autonome: la più elevata nella provincia autonoma di Bolzano con 738,20 casi per 100mila abitanti, segue la provincia autonoma di Trento (254,66 per 100mila abitanti) e l’Umbria (277,07 per 100mila abitanti). Solo la Sardegna ha contagi sotto 50 ogni 100mila abitanti: 38,72, mentre la valle d’Aosta è a 50,39.

Nuovo allarme varianti: alla luce della conferma della circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità, il report consiglia «di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità». E, analogamente a quanto avviene in altri paesi Europei, «si raccomanda il rafforzamento/innalzamento delle misure su tutto il territorio nazionale».