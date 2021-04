Coronavirus: l’Rt nazionale scende a 0,98, l’incidenza a 232 contagi ogni 100 mila abitanti

I punti chiave In calo i contagi ogni 100mila abitanti: 232, conreo i 240 della scorsa settimana

In 14 regioni terapie intensive e aree mediche sotto pressione

Mail di minacce al ministro Speranza: 4 indagati

Scende a 0,98 il valore dell'Rt nazionale che la scorsa settimana era a 1,08. Dunque si torna sotto la soglia d’allarme rappresentata da 1. Sono i primi valori esaminati dalla Cabina di regia, che fanno parte del monitoraggio settimanale elaborato dai tecnici dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute su dati forniti da regioni e province autonome.

In miglioramento anche l’incidenza dei contagi da nuovo coronavirus, che si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti, contro i 240 della scorsa settimana

In aumento il tasso di occupazione di terapia intensiva e aree mediche sopra la soglia critica in 14 fra regioni e province autonome, contro 12 della settimana precedente. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica del 30%: è pari al 41% contro 39% della scorsa settimana.

In aumento i ricoverati

In aumento il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, passato da 3.546 (23 marzo 2021) a 3.716 (30 marzo 2021). Anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è in aumento e sopra la soglia critica (44%) con un aumento nel numero di persone ricoverate in queste aree: da 28.428 (23 marzo 2021) a 29.231 (30 marzo 2021).

Mail di minacce al ministro Speranza: 4 indagati

Intanto al ministro della Salute Roberto Speranza sono giunte mail di minacce. E dopo articolate e complesse indagini condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, i militari del Reparto Operativo del Nas, nelle province di Torino, Cagliari, Varese ed Enna, hanno dato esecuzione a 4 decreti di perquisizione locale e personale nei confronti di cittadini italiani ritenuti responsabili di aver inviato, tra ottobre 2020 e gennaio 2021, numerose e-mail dal contenuto gravemente minaccioso rivolte al ministro della Salute Roberto Speranza. Si tratta di 4 persone, ora indagate per minaccia aggravata, fra i 35 e i 55 anni, residenti nel torinese, nel cagliaritano, nel varesotto e nell’ennese, alcuni con precedenti di polizia analoghi al reato contestato, che si nascondevano dietro indirizzi e-mail gestiti da server ubicati in Paesi extra-europei. Nei messaggi venivano prospettate ritorsioni e azioni violente nei confronti del ministro e dei suoi familiari, contenenti anche minacce di morte.