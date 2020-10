Coronavirus: l’Rt sale a 1,06, sopra 1 in 13 regioni e due province autonome. Sono 3.805 i focolai attivi

Sono 3.805 i focolai attivi

Il report segnala complessivamente 3.805 focolai attivi, di cui 1.181 nuovi, entrambi in aumento per la decima settimana consecutiva. Nella settimana di monitoraggio precedente erano stati segnalati 3.266 focolai attivi di cui 909 nuovi. Registrati focolai in quasi tutte le province italiane: 104 su 107. La maggior parte dei focolai, segnala il report, continua a verificarsi in ambito domiciliare (77,6%). In calo, invece, la percentuale dei focolai rilevati nell'ambito di attività ricreative (4,1% contro il 4,5% la settimana precedente). Sono in lieve aumento i focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico.

Aumentano i ricoverati

A livello nazionale continua a salire il numero di persone ricoverate (3.287 contro 2.846 in area medica, 303 contro 254 in terapia intensiva nei giorni 4/10 e 27/9, rispettivamente) e, conseguentemente, aumentano i tassi di occupazione delle degenze in area medica e in terapia intensiva.