Coronavirus, l’Rt scende a 0,63, incidenza in calo a 9 casi ogni 100mila abitanti. Preoccupa la variante delta

2' di lettura

Calano l’Rt e l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, ma preoccupa la variante delta. Nella settimana dal 21 al 27 giugno si registra un calo dell’indice di trasmissibilità Rt da 0,69 delle due settimane precedenti a 0,63. L’incidenza che passa da 11 a 9 casi per 100mila abitanti. É la fotografia scattata dalla bozza del Report della Cabina di regia sul Covid-19, che vede i numeri in miglioramento.

Allarme sulla variante delta: serve un tracciamento capillare

Gli esperti lanciano l’allarme sulla variante delta/kappa, che proprio è stata oggetto di un monito Oms sul rischio di un’ulteriore ondata pandemica. «Sebbene in assoluto i nuovi casi siano in diminuzione – si legge nel documento - la proporzione di casi di infezione da virus Sars-CoV-2 causati da varianti delta/kappa è in aumento in Italia. La maggior parte di questi casi è attribuibili a focolai circoscritti riportati in varie parti del Paese. Poiché la variante delta sta portando a un aumento dei casi anche in Paesi con alta copertura vaccinale, è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi».

Loading...

Prevenire recrudescenze con le vaccinazioni

Poi l’indicazione a «raggiungere una elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggior trasmissibilità. Sulla base dei dati e delle previsioni Ecdc, della presenza di focolai causati dalla variante virale delta in Italia e delle attuali coperture vaccinali, è opportuno mantenere elevata l'attenzione, così come applicare e rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale».

Pressione sugli ospedali sotto soglia critica in tutte le regioni



Meno pressione sugli ospedali. Il report segnala che «la pressione sui servizi ospedalieri si conferma al di sotto della soglia critica in tutte le regioni e province autonome». Tutte «sono classificate a rischio basso» e «hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno». Il documento precisa che nessuna regione e provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. «Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 3%, sotto la soglia critica, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate» che passa da 362 del 22 giugno 2021 a 240 del 29 giugno 2021. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (3 per cento). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 2.289 del 22 giugno a 1.676 del 29 giugno. Solo «due Regioni, Sardegna e Puglia, riportano una allerta di resilienza - si legge nel report - nessuna Regione riporta molteplici allerte».