Coronavirus, l’Rt scende a 0.93, l’incidenza a 1.362 casi ogni 100mila abitanti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il report dell’Istituto superiore di sanita-ministero della Salute vede in miglioramento i dati sull’Rt e sull’incidenza dei casi di nuovo coronavirus in Italia. L’Rt scende a 0.93, mentre i casi ogni 100mila abitanti sono in calo a quota 1.362. Il tasso di occupazione delle terapie intensive segna il 14,8%, mentre l’occupazione delle aree mediche è al 29,5 per cento.

Palazzo Chigi: nessuna intenzione di rivedere il formato della cabina regia

Mentre escono i dati del report all’esame della cabina di regia, fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che: «Sono prive di fondamento le indiscrezioni riportate oggi su alcuni quotidiani sulla composizione della Cabina di Regia. Da parte del Governo non c'è alcuna intenzione di rivederne il formato».



Loading...

Incidenza scende da 1.823 a 1.362

Il report segnala una diminuzione dell'incidenza settimanale a livello nazionale: 1.362 ogni 100mila abitanti fra il 28 gennaio e il 3 febbraio contro i 1.823 casi ogni 100mila abitanti rilevati nella settimana 21-27 gennaio 2022. Il dato più elevato nella provincia di Bolzano, con 2.288,7, seguito dalle Marche con 2.128,6, mentre i più bassi si registrano in Sardegna con 491,3 e in Calabria con 609,6.

L’Rt scende a 0.93

Nel periodo 12- 25 gennaio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,9 – 0,98), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,89 (0,88-0,9) al 25/01/2022 vs Rt=0,96 (0,94-0,99) al 18/01/2022. Il report segnala però che diverse fra regioni e province autonome hanno segnalato problemi nell'inserimento dei dati del flusso individuale e in particolare nella segnalazione della presenza di sintomi in tutti i casi diagnosticati.

Terapie intensive in calo al 14,8%

Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 14,8% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 3 febbraio) contro il 16,7% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 27 gennaio). I dati più elevati nelle Marche con il 26,3% e nella provincia di Trento con il 24,4 per cento. I più bassi nel Molise con il 5,1% e in basilicata con il 6,5 per cento.