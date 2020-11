Coronavirus, nel Lazio intesa con pediatri su tamponi e certificati. Al via test rapidi dai medici di famiglia I tamponi rapidi potranno essere effettuati dai pediatri di libera scelta nei propri studi professionali o, nel caso in cui lo studio non fosse idoneo, all'interno di strutture messe a disposizione dalla Asl, dalla Protezione civile o dai comuni.

I tamponi rapidi potranno essere effettuati dai pediatri di libera scelta nei propri studi professionali o, nel caso in cui lo studio non fosse idoneo, all'interno di strutture messe a disposizione dalla Asl, dalla Protezione civile o dai comuni.

Da Roma a Civitavecchia i tamponi rapidi dai medici di famiglia sono diventati realtà nel Lazio. I medici di medicina generale hanno iniziato a effettuare i test antigenici e le Asl - ha reso noto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato - stanno distribuendo i primi 50 mila test (dei 200 mila previsti) con i relativi dispositivi di protezione individuale. «L'impegno dei medici di medicina generale in questa fase è assolutamente rilevante - ha sottolineato D'Amato - In questa fase i test rapidi rappresentano un valido strumento di screening per individuare precocemente sospetti casi positivi». E «presto», ha assicurato l'assessore, ci saranno «a disposizione i test differenziali che discriminano il Covid dall'influenza stagionale». Ad oggi i medici di famiglia che hanno aderito al bando regionale sono circa 500, in crescita rispetto ai 350 che risposero al primo avviso.

Come funzionano i test rapidi dal medico di famiglia

Il sistema basato sui medici di famiglia prevede che il cittadino che sospetta di aver avuto contatti con un positivo o presenti sintomi che possono essere riconducibili al Covid possa prenotare dal proprio medico un tampone rapido. Il medico comunica luogo e data della prestazione. La risposta si ha in mezz'ora. Se positiva il caso passa alla Asl per le procedure di sorveglianza.



Anche i pediatri in campo per i tamponi

Ma in regione, in base all’intesa raggiunta, anche i pediatri effettueranno test rapidi per il Covid-19 e i certificati di fine quarantena. I tamponi potranno essere effettuati dai pediatri di libera scelta nei propri studi professionali o, nel caso in cui lo studio non fosse idoneo, all'interno di strutture messe a disposizione dalla Asl, dalla Protezione civile o dai comuni.

Accordo sottoscritto da oltre 700 pediatri

«L’attività potrà essere svolta nei giorni festivi, prefestivi, sabato e domenica - ha spiegato l’Unità di Crisi regionale, annunciando l'accordo con Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri) e Cipe (Confederazione italiana pediatri) -. Deve essere trasmesso l’esito del tampone secondo le procedure informatiche. La fornitura dei tamponi antigenici e dei dispositivi di protezione individuale (dpi) viene assicurata attraverso lo stock nazionale del commissario all'emergenza Covid-19. La Regione Lazio mette a disposizione percorsi formativi anche avvalendosi dell' Istituto Nazionale Malattie Infettive (Inmi) Spallanzani». «È un ulteriore passo in avanti per agevolare la capacità di testing e gli aspetti relativi alle certificazioni - ha sottolineato l’Unità di Crisi -. L’accordo sottoscritto riguarderà gli oltre i 700 pediatri del servizio sanitario regionale».

Iter semplificato per il rientro a scuola

I pediatri che eseguono il tampone ai propri assistiti che sono risultati positivi dispongono l'isolamento e le certificazioni di fine periodo quarantena. Una procedura che semplificherà l'iter della certificazione necessaria per il rientro a scuola in caso di assenza prolungata per malattia.