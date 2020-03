Coronavirus, perché i sindaci possono emanare ordinanze più restrittive

Coronavirus: chiusi parchi e giardini, limiti allo sport all'aperto

3' di lettura

Siamo vivendo in uno stato d’emergenza, da affrontare solo con poteri eccezionali. Questi poteri sono esercitati a livello statale per assicurare una gestione unitaria della lotta al coronavirus. La necessità di assumere rapidamente decisioni ha portato a concentrare i poteri nelle mani del Governo e da ultimo è stato nominato un Commissario straordinario.

Ferma restando la regia nazionale nella gestione dell’emergenza, il Governo ha attribuito ai presidenti delle Regioni e ai sindaci il potere di emanare ordinanze per affrontare specifiche esigenze locali. Del resto, da tempo il presidente della Regione e il sindaco possono adottare ordinanze contingibili e urgenti nel caso d’improvvise emergenze sanitarie.

I poteri locali hanno generato tensioni tra Stato e Regioni e tensioni tra pubblici poteri ed individui. Anzitutto le ordinanze hanno provocato attriti nelle relazioni tra Stato e Regioni.

È noto il contrasto tra Regione Marche e Governo, sfociato nell’impugnativa dell’ordinanza regionale di chiusura delle scuole, prima che la misura fosse disposta sull’intero territorio nazionale. L’ordinanza è stata poi sospesa in via cautelare dal Tar Marche (decreto presidenziale n. 56/20), perché adottata in assenza dei presupposti di legge, mancando il riscontro di almeno una persona positiva al coronavirus.

Ma al di là di questa vicenda, sindaci e presidenti delle Regioni hanno il potere di intervenire per integrare le misure governative, se del caso inasprendo quanto stabilito a livello statale. Le ordinanze locali funzionano da apripista, sperimentando divieti e obblighi che poi sono introdotti in un momento successivo anche dal Governo sull’intero territorio nazionale, come sta a dimostrare l’ordinanza del ministro della Salute. Certo, in questa maniera vengono adottate misure in ordine sparso e a macchia di leopardo (mentre in Veneto sono chiusi gli alimentari nei giorni festivi, non è così nel resto dell’Italia) e c’è una frammentazione di competenze tra i diversi livelli di governo che genera confusione.

Ma questo è il tempo per fronteggiare la straordinarietà, non per discutere dell’ordinarietà (verrà l’occasione per ripensare l’organizzazione territoriale del Paese). Nella difficile situazione sanitaria le istituzioni centrali e locali devono coordinarsi tra loro, facendo tesoro le une dell’esperienza delle altre.