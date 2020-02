Coronavirus: Liuzzi (Mise) alle telco: «ora accelerare sulle reti» Con l'emergenza dell'epidemia è ancora più importante per la sottosegretaria colmare il digital divide presente in Italia di Simona Rossitto

Mirella Liuzzi, sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico

Di fronte all'emergenza coronavirus il Governo chiede alle telco di accelerare gli investimenti nelle reti. L'appello arriva da Mirella Liuzzi, sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico, in una dichiarazione a DigitEconomy.24, report di Radiocor e Luiss Business School. La sperimentazione forzata del telelavoro, spiega Liuzzi, «ci porta a riflettere sull'effettiva necessità di assicurare, in tutto il territorio nazionale, condizioni infrastrutturali e servizi digitali di avanguardia, al fine di rendere il telelavoro una pratica stabile e consolidata e non solo una pronta risposta a necessità contingenti. Per fare questo occorre superare, una volta per tutte, l'annoso gap digitale che ancora oggi vede diversi distretti industriali del Paese tagliati fuori dalla banda ultra larga».

Intanto le telco, dal canto loro, secondo quanto risulta, stanno monitorando l'evoluzione dell'epidemia e i suoi effetti, pensando in primo luogo a mettere in sicurezza i propri lavoratori, in primis proprio grazie a smart working e telelavoro.

Etno: «telco importanti per superare le crisi»

L'importanza delle telecomunicazioni per affrontare rischi sistemici come quello da coronavirus è sottolineata dalla stessa Etno, l'associazione europea di settore, che a DigitEconom.24 dice: «le telco rimangono un'infrastruttura importante in tutti i momenti della vita di un Paese: sia come volano di crescita, che come strumento per superare momenti di crisi. La situazione coronavirus non fa eccezione: l'Italia può contare sui suoi operatori e sui loro servizi».

D'altro canto ci sono segnali che potrebbero far pensare a un rallentamento della corsa al 5G: il 3GPP, l'organismo che fissa gli standard

tecnologici del 5G, ha stoppato le riunioni a causa dei timori del contagio e bisogna ricordare che importanti fornitori di tecnologia sono cinesi. A questo riguardo Etno sottolinea invece l'importanza di adottare la strategia multi-vendor già scelta dalle telco nel Vecchio Continente. Strategia che «consiste nel differenziare i vari fornitori: siano essi europei, asiatici o americani. E' importante che, nel rispetto dei più alti standard di sicurezza europei e italiani, gli operatori possano approvvigionarsi presso i vendor migliori e più competitivi. Questo – dice l'associazione - vale anche alla luce di possibili interruzioni momentanee delle supply chain, che possono essere dovute a molti fattori, tra i quali anche eventuali problemi commerciali legati a situazioni di epidemia, o a crisi internazionali».