Coronavirus live, ultime notizie: Parigi: «Ospedali si preparino a fortissima ondata». Gran Bretagna, Covid ha ucciso 3 volte più di influenza e polmonite. Trump rifiuta dibattito virtuale con Biden

10:51 Lilly, chiesto ok a Fda americana per terapia anticorpi

La compagnia farmaceutica Lilly ha presentato alla Food and Drug Administration (Fda) statunitense la richiesta di autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) per la terapia con un anticorpo in pazienti ad alto rischio a cui è stato recentemente diagnosticato un COVID-19 da lieve a moderato. Lo ha annunciato la stessa azienda in un comunicato. La terapia, insieme a quella sempre a base di anticorpi di Regeneron, è stata citata dal presidente Usa Donald Trump in un tweet in cui chiedeva alle autorità regolatorie di accelerare l'approvazione.

Oltre alla terapia con il singolo anticorpo, chiamato LY-CoV555, l'azienda sta sperimentando anche una combinazione di due anticorpi, per cui potrebbe essere chiesta l'autorizzazione a novembre. “I nostri team hanno lavorato instancabilmente negli ultimi sette mesi per scoprire e sviluppare questi potenziali trattamenti anticorpali - ha affermato Daniel Skovronsky, M.D., Ph.D., chief scientific officer di Lilly e presidente dei Lilly Research Laboratories -. Riteniamo che i dati generati fino ad oggi forniscano prove sufficienti che sia la monoterapia che la terapia di combinazione possono essere efficaci nel trattamento del COVID-19 in pazienti ad alto rischio. Lilly sta lavorando con le autorità regolatorie di tutto il mondo per rendere disponibili questi trattamenti “. Gli anticorpi sono considerati come uno dei trattamenti più promettenti contro il virus. Il presidente Usa è stato curato con un cocktail prodotto da Regeneron, per cui l'azienda statunitense ha presentato una richiesta di autorizzazione analoga a quella di Lilly.