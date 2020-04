Coronavirus: chiusura fino al 13 aprile. Stretta sugli allenamenti degli sportivi professionisti In arrivo un nuovo Dpcm che proroga fino al 13 aprile tutte le misure per contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus di Nicoletta Cottone

Coronavirus, le previsioni sull'azzeramento dei contagi

In arrivo un nuovo Dpcm che proroga fino al 13 aprile tutte le misure per contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus. Lo prevede la bozza in via di elaborazione e, dunque, suscettibile di modifiche, del dpcm che il premier Giuseppe Conte dovrebbe firmare questa sera. Una bozza anticipata dal live del Sole 24 Ore che racconta la giornata dell’emergenza coronavirus in Italia. Dunque il lockdown vale fino al giorno di Pasquetta.

La stretta sullo sport

Vengono rinnovate tutte le limitazioni agli spostamenti e la chiusura delle attività non essenziali. Ma non solo: arriva una nuova stretta sullo sport. Niente competizioni sportive, niente sedute di allenamento per gli atleti. Nella bozza attuale, dunque suscettibile di modifiche, viene precisato che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni tipo in luoghi pubblici e privati. E sono sospese le sedute di allenamento di atleti, professionisti e non, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

Le attuali norme

Per le norme attualmente in vigore, invece, sono possibili eventi e competizioni a porte chiuse. Finora erano possibili sedute di allenamento degli atleti professionisti e degli atleti di categoria assoluta che dovevano partecipare ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, o all'aperto senza la presenza di pubblico. Un ripensamento dopo il rinvio delle Olimpiadi.

