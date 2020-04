Coronavirus, ultime notizie: Istat, raddoppiati morti al Nord, a Bergamo +400%

Il robot impiegato all’ospedale di Varese per aiutare gli infermieri - Reuters

2' di lettura

Nei primi 21 giorni di marzo al Nord i decessi sono più che raddoppiati rispetto alla media 2015-19. Il dato emerge dalla nota esplicativa dell'Istat che accompagna i dati sulla mortalità in Italia. Nell'analisi, che tiene conto di 1.084 comuni, si evidenzia in particolare la situazione di Bergamo, dove i decessi sono quasi quadruplicati “passando da una media di 91 casi nel 2015-2019 a 398 nel 2020”. “Incrementi della stessa intensità, quando non superiori - si legge -, interessano la maggior parte dei comuni della provincia bergamasca”

«Siamo nel rispetto di quella linea di continuità nel senso che non esiste più incremento, siamo in piano»: lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante il punto stampa delle ore 13. «Stiamo proseguendo nello sviluppare quell'ipotesi di tanti statistici ed epidemiologi secondo cui è stato raggiunto il culmine, si procederà in piano e poi secondo loro dovrebbe iniziare la discesa», ha aggiunto.

Consulta la mappa dei contagi

Coronavirus in Italy: updated map and case count

App allertaLOM: verso 100mila questionari

Mentre sfiorano quota 100mila i questionari compilati dai cittadini sulla app allertaLOM, per il tracciamento dell’epidemia, Fontana ha anche detto che «non cambia niente» riferendosi alla circolare del ministero dell’Interno sulla possibilità per un genitore di portare a fare una passeggiata i bambini. Il presidente della Regione ha inoltre annunciato la visita a Bergamo per ringraziare i lavoratori impegnati a allestire l’ospedale in collaborazione con l’Associazione nazionale alpini e che dovrebbe essere pronto nei prossimi giorni.